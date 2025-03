Forum économique tuniso-suédois à Stockholm

Une délégation de 13 acteurs économiques tunisiens prendra part, le 2 avril 2025, au Forum économique tuniso-suédois qui se tiendra au siège du ministère suédois des Affaires étrangères avec la participation de 50 acteurs économiques locaux.

Le directeur exécutif auprès de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect International), Bilel Ben Hamida, a indiqué, dimanche dans une déclaration à l’agence Tap, que ce Forum est organisé dans le cadre de la visite du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, les 1er et 2 avril en Suède, accompagné d’une délégation ministérielle et économique, et en coopération avec la Conect, l’ambassade de Tunisie en Suède et l’ambassade du Suède en Tunisie.

L’objectif du forum est de découvrir de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissement pour les deux pays à travers des rencontres et des réunions B2B entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues suédoises, en vue de trouver de nouvelles opportunités d’investissement et de partenariats commerciaux dans les secteurs stratégiques notamment, le textile, le transport intelligent, les industries agroalimentaires, l’agriculture, les technologies de l’information et les énergies renouvelables.

«Le programme de la visite comporte plusieurs activités à l’instar de la visite de plusieurs entreprises et usines suédoises en plus d’une manifestation de réseautages entre les plus importants acteurs économiques dans le secteur privé suédois en plus des séances de dégustation de produits tunisiens», a fait savoir Ben Hamida.

Cette manifestation fait suite à la réussite du forum d’affaires Tunisie -pays nordiques tenu en novembre 2024 à Tunis. Le forum économique tuniso-Suédois est organisé conjointement par Business Sweden, Conect Suède et la Chambre de commerce tuniso-suédoise.

Il est à noter que les relations entre la Tunisie et la Suède remontent à environ 280 ans, depuis 1736, date de la signature de l’accord de paix et de commerce. Ces relations ont été renforcées avec l’établissement de relations diplomatiques officielles en 1959.

La Suède, avec son économie développée et son environnement innovant, représente une opportunité stratégique pour la Tunisie, notamment dans les secteurs des technologies vertes, de la transition énergétique, de la digitalisation et de l’Industrie 4.0.

La ville de Stockholm, pôle technologique majeur, offre un cadre propice aux échanges et aux partenariats.

Un représentant de Conect International a fait état d’un potentiel important de développement des exportations tunisiennes vers la Suède, notamment pour les produits tunisiens phares tels que les dattes et l’huile d’olive.

Tap.