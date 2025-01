Rencontre contre la criminalisation du travail civil en Tunisie

A l’occasion de la Journée nationale pour l’abolition de l’esclavage et de la servitude, une rencontre de solidarité avec les victimes des politiques de criminalisation du travail civil en Tunisie se tiendra le mercredi 22 janvier 2025, à la salle Le Rio, au centre-ville de Tunis, de 17h00 à 19h00.

Prendront part à cette rencontre les familles des militants de la société civile arrêtés et détenus, à savoir Shrerifa Riahi, Saadia Mesbah, Mohamed Jouu, Yadh Bousselmi, Imen Werdani, Abderrazek Krimi, Mustapha El Jemmali, Abdallah Said, et Salwa Ghrissa, qui font toujours l’objet d’une enquête pour leur travail humanitaire dans la prise en charge des migrants, en particulier les groupes les plus vulnérables de femmes et d’enfants.

En effet, l’Etat tunisien, dans ses rapports aux instances internationales, a loué leur rôle, leur travail et leurs efforts, alors qu’ils sont en prison pour ces activités.

La réunion sera l’occasion d’exprimer directement la solidarité avec les familles des détenus. Votre présence soutiendra les détenus, leurs familles et le travail civil et humanitaire.