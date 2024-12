‘‘L’aiguille’’ de Abdelhamid Bouchnak remporte 5 prix au TFF42

Le film ‘‘L’aiguille’’ du réalisateur tunisien Abdelhamid Bouchnak a reçu 5 distinctions à la 42 édition du Torino Film Festival, en Italie (22-30 novembre 2024), dont celui du meilleur scénario de long métrage.

‘‘L’aiguille’’ est aussi récompensé par le jury des lecteurs de TurinSette pour sa portée universelle. «C’est un film magnifique, courageux et émouvant sur un sujet rarement vu dans le cinéma de fiction : l’intersexualité», souligne le jury.

Le Gandhi Glasses Award, décerné par le Studi Center Sereno Regis à Turin, a attribué une Mention spéciale au film de Bouchnak, «pour sa dénonciation de la réalité injuste que les gens intersexuels vivent presque toujours, privés du droit de choisir leur propre identité.» Cette mention est attribuée au film «pour la force avec laquelle il interpelle le public sur un sujet qui divise et révèle les nombreuses idées préconçues qui imprègnent notre société», ajoute le jury.

‘‘L’aiguille’’ remporte, par ailleurs, le Prix du respect des minorités et de la laïcité, décerné par un jury interconfessionnel. «Avec une grande efficacité, le film met l’accent sur le droit fondamental de la personne à l’autodétermination, dénonce la discrimination de la société basée sur les stéréotypes et les préjugés, et appelle à la responsabilité individuelle de la foi, sans chercher des réponses préfabriquées par la religion d’appartenance», souligne le jury.

Le film de Bouchnak remporte, également, le Holden School Award décerné par les étudiants pour le meilleur scénario. «Le film raconte un conflit de haute intensité qui touche tous les personnages. Entre ironie et drame, le réalisateur vous garde scotché jusqu’à la dernière scène par cet hymne à la liberté et l’autodétermination contre tous les obstacles», justifie le jury.

