Défense | La Tunisie va élargir sa coopération avec l’Alliance atlantique

«Les relations de coopération entre la Tunisie et l’Alliance atlantique et les moyens de renforcer leurs mécanismes et d’élargir leur portée, notamment dans le cadre du Dialogue méditerranéen lancé en 1994» ont été au centre d’une réunion le 8 avril 2025 à Tunis.

Ces relations ont été au centre de l’entretien entre le ministre de la Défense, Khaled Shili, et le Représentant spécial du secrétaire général de l’’Otan pour le voisinage sud et Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et à la politique de sécurité, Javier Colomina.

Shili – lit-on dans un communiqué du ministère tunisien – a fait part de son appréciation des progrès réalisés dans la coopération militaire avec l’Alliance, soulignant les cadres juridiques et les multiples mécanismes de partenariat, notamment après l’octroi à la Tunisie du statut d’allié majeur (non membre) de l’Otan en 2015, qui ont contribué au développement des capacités opérationnelles des forces armées tunisiennes.

Dans ce contexte, le ministre a souligné l’importance d’élargir davantage cette coopération et de suivre la mise en œuvre des accords bilatéraux prévus, notamment dans les domaines de la formation et de l’échange d’expertise.

Il s’agit de répondre aux besoins de la phase actuelle, caractérisée par de multiples défis et une diversité de risques et de menaces régionales, notamment la migration irrégulière, la traite des êtres humains, la criminalité transfrontalière, le terrorisme et la contrebande, dans un cadre de respect et de confiance mutuels, conclut le communiqué.

D’après Tap.