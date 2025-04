Affaire de complot | Amnesty dénonce « un procès inique» et appelle à la solidarité

Alors que les audiences de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État doivent reprendre demain, vendredi 11 avril 2025, Amnesty International Tunisie a exprimé son inquiétude estimant que les procès à distance constituent une violation flagrante des garanties d’un procès équitable et des droits fondamentaux de la défense.

Dans son communiqué AI affirme que le dossier de l’accusation reste désespérément vide de tout élément susceptible de justifier la gravité des charges retenues et malgré cette absence flagrante de preuves, les autorités persistent à maintenir ces individus en détention, bafouant ainsi leur droit inaliénable à la liberté et à un procès juste et équitable.

La même source considère que la tenue de l’audience de demain à distance, en dépit des objections claires et répétées des accusés et de leurs avocats, ne fait qu’aggraver les inquiétudes et appelle par ailleurs à la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues dans le cadre de cette affaire.

Rappelons que les six détenus dans cette affaire sont en grève de la faim afin d’exprimer leur opposition de la décision de justice relative à un procès à distance ainsi que pour dénoncer leur maintien en détention.

Y. N.