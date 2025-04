Archéologie | Mission italienne à El Jem / Thysdrus

La mission du Parc archéologique du Colisée (Rome, Italie) a commencé à El Jem, l’ancienne ville de Thysdrus, située dans le gouvernorat de Mahdia au centre-est de la Tunisie. Il s’agit d’une campagne de relevé et de documentation graphique et photographique des mosaïques du Musée et de la domus d’El Jem.

Cette ville antique a été construite, comme beaucoup d’autres établissements romains en Tunisie, sur le site d’anciens centres puniques, célèbres dans le monde entier pour les ruines de l’amphithéâtre ainsi que pour les nombreuses maisons et villas décorées de magnifiques mosaïques polychromes, de précieuses fresques, de jardins et de portiques à colonnades.

Le Parc l’a annoncé dans une note précisant que dans le cadre de l’accord de collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) signé en avril 2024, le Parc archéologique représenté par les responsables Federica Rinaldi et Angelica Pujia a lancé la campagne de relevé et de documentation graphique et photographique des mosaïques du Musée et de la domus d’El Jem, en particulier la Domus Sollertiana, la Domus del Pavone et la Domus dei Delfini avec les topographes dirigés par Pietro Gasparri.

Durant le séjour, quelques inspections de chantier ont également été réalisées à l’amphithéâtre d’El Jem pour vérifier d’éventuelles activités d’amélioration et d’accessibilité.

Les responsables du Parc archéologique du Colisée ont pu s’entretenir longuement avec leurs collègues tunisiens, notamment avec Anis Hajlaoui, inspecteur général, et Rachid Hamdi. Ils ont partagé les méthodes de travail et l’implication du personnel local pour l’échange de données et d’informations.

Cette première phase se poursuivra jusqu’à la mi-avril et, après le traitement des données topographiques et le relevé, ce sera le tour des interventions d’entretien extraordinaires sur les surfaces en mosaïque de la domus, prévues pour les mois de mai et juin.

I. B.

D’après Ansamed.