‘‘L’Islam au croisement des cultures» : le testament spirituel d’Abdelwahab Meddeb

Dix ans après la disparition d’Abdelwahab Meddeb, son essai inédit ‘‘L’Islam au croisement des cultures’’ (éditions Albin Michel, Paris, 4 novembre 2024, 256 pages) représente l’ultime reflet de sa pensée et de son engagement pour un dialogue interculturel.

Djamal Guettala

C’est bien plus qu’une analyse des relations entre l’Islam et l’Occident, c’est un véritable plaidoyer pour la rencontre et la réconciliation des civilisations. À travers des figures majeures de l’islam classique comme Ibn Arabi, Hallâj et Averroès, qu’il met en relation avec des figures occidentales comme Dante, Cervantès ou Thérèse d’Avila, Meddeb démontre que les frontières entre les cultures et les religions sont souvent plus poreuses qu’elles ne le paraissent.

Le livre se distingue non seulement par son érudition, mais aussi par sa capacité à mêler poésie et réflexion philosophique. Sur la couverture, la mention «Le penseur de l’islam qui nous manque aujourd’hui» souligne l’absence d’une voix éclairée comme celle de Meddeb dans un contexte global où les tensions culturelles et religieuses semblent croître chaque jour. L’auteur, à travers ses écrits, a toujours œuvré pour un islam d’ouverture, de dialogue et de réconciliation, loin des interprétations extrémistes et isolées qui dominent souvent le discours actuel.

Abdelwahab Meddeb, né en 1946 à Tunis et décédé en 2014 à Paris, a laissé une œuvre diverse, traduite dans plusieurs langues, et marquée par une quête incessante de compréhension mutuelle. Parmi ses ouvrages les plus importants figurent ‘‘Talismano’’, ‘‘Phantasia’’, ‘‘La Maladie de l’islam’’, ‘‘L’Exil occidental’’ et ‘‘Portrait du poète en soufi’’. En outre, il a codirigé avec Benjamin Stora ‘‘L’Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours’’, une étude pionnière sur ces relations historiques. Médiateur intellectuel, il a également été le producteur de l’émission Cultures d’islam sur France-Culture, contribuant à enrichir le débat public autour de l’islam en France.

‘‘L’Islam au croisement des cultures’’ s’affirme donc comme une œuvre lumineuse et intemporelle, qui invite à repenser les rapports entre les cultures. En nous montrant que la diversité religieuse et culturelle n’est pas un obstacle mais une richesse, Meddeb nous incite à réapprendre à écouter l’autre, à nous nourrir de la multiplicité des traditions humaines. Par son engagement intellectuel et poétique, cet ouvrage représente un legs essentiel, un appel à un monde plus tolérant et réconcilié.