Yasmina Khadra reçoit le prix Pepe Carvalho 2025

L’écrivain Yasmina Khadra vient d’être récompensé par le prix Pepe Carvalho 2025, une distinction prestigieuse dans le domaine du roman noir. Ce prix lui sera remis le 13 février à Barcelone, lors de la Semana Negra, un événement incontournable dédié à la littérature policière.

Ce prix récompense l’ensemble de son œuvre et son apport au genre du roman noir, marqué par une écriture incisive et des intrigues profondes ancrées dans la réalité sociale et politique.

Avec cette distinction, l’écrivain algérien rejoint un cercle très fermé d’auteurs de renom tels que Michael Connelly, James Ellroy, Joyce Carol Oates, Denis Lehane, Andrea Camilleri, Henning Mankell ou encore Alicia Giménez Bartlett.

Un succès confirmé en Espagne

L’Espagne est le pays qui traduit le plus Yasmina Khadra, avec 20 romans publiés en espagnol. Son œuvre y rencontre un écho particulier, notamment grâce à ses thèmes universels : l’identité, la guerre, la condition humaine et la quête de vérité. Ses récits, souvent portés par une tension dramatique forte, résonnent avec le public espagnol, grand amateur de polar et de récits engagés.

Né en Algérie, Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohammed Moulessehoul, s’est imposé comme l’une des voix majeures de la littérature contemporaine. À travers des romans comme ‘‘Ce que le jour doit à la nuit’’, ‘‘L’Attentat’’ ou encore ‘‘Les Hirondelles de Kaboul’’, il a su captiver des lecteurs du monde entier, mêlant finesse psychologique et sens du récit. Son style unique et son regard acéré sur les sociétés contemporaines font de lui un écrivain incontournable du paysage littéraire international.

Avec ce prix Pepe Carvalho, Yasmina Khadra confirme son statut de maître du roman noir et poursuit son rayonnement littéraire à travers le monde.