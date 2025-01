Rencontre à Paris avec les proches de détenu.e.s politiques en Tunisie

Une rencontre intitulée «Le calvaire de l’absence : Paroles des proches des détenu·e·s politiques et d’opinion en Tunisie» se tiendra vendredi 31 janvier 2025, de 19h à 21h30, au CICP (21 ter rue Voltaire, 75011 Paris).

Les organisateurs veulent, disent-ils, «briser le silence» en donnant la parole aux familles et proches des détenu·e·s politiques et d’opinion en Tunisie.

«Des membres des familles des prisonnier·e·s partageront leurs témoignages, leurs luttes et leurs souffrances face à l’injustice et à l’arbitraire», lit-on dans le communiqué diffusé par les organisateurs. Ils ajoutent : «Ces familles vivent au quotidien un calvaire incommensurable, marquées par l’absence de leurs proches, la répression brutale et le silence des autorités».

Parmi les membres des familles des détenu·e·s politiques et d’opinion qui seront présents, on citera Omar Mestiri, époux de Sihem Ben Sedrine, Essia Mestiri, leur fille, Monia Brahim, épouse d’Abdelhamid Jelassi, Afet Mosbah, sœur de Saadia Mosbah, Elyes Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi, et Taieb Riahi, cousin de Sherifa Riahi.

Au cours de la rencontre sera présenté le 2e rapport du CRLDHT sur les droits humains en Tunisie (2021-2024) sur «les dérives autoritaires et les répressions quotidiennes subies par les citoyen·ne·s.»

La rencontre sera animée par le politologie Hatem Nafti.

I. B.