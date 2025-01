Roadshow pour renforcer l’écosystème des startups en Tunisie

Le projet «Startups et PME Innovantes» organise un roadshow régional qui s’arrêtera dans plusieurs villes tunisiennes en vue de sensibiliser les entrepreneurs, PME et startups aux opportunités offertes par le projet pour dynamiser l’écosystème entrepreneurial dans les régions.

Ce projet est financé par la Banque mondiale (BM) et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en partenariat avec Smart Capital.

Le roadshow passera par Bizerte (30 janvier 2025), Kairouan (5 février), Sfax (13 février) et Gabès (14 février).

Ces rencontres ont pour objectif de présenter les différentes initiatives du projet, qui bénéficie d’un financement de la BM de 75 millions de dollars, pour soutenir les startups et PME innovantes à travers le pays.

Ce programme propose un accompagnement, des financements et des ressources destinés à renforcer la compétitivité et l’innovation dans l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Le roadshow offrira également des sessions de réseautage, permettant d’échanger sur les défis et opportunités et de découvrir les mécanismes de financement disponibles.

L’objectif global est de catalyser l’innovation, de stimuler une croissance durable, et de contribuer à la création d’emplois tout en renforçant la compétitivité des startups tunisiennes à l’échelle régionale et internationale.

Une occasion unique d’explorer les perspectives de développement à long terme, de créer des synergies et de collaborer avec des experts et acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial et de l’innovation en Tunisie.

I. B.