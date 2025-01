Mehdi Ben Gharbia écope de 4 ans de prison

Le constituant et ancien président du Club athlétique bizertin (CAB) Mehdi Ben Gharbia a été condamné à quatre ans de prison et à une amende de 50 000 dinars pour une accusation de corruption financière et administrative au sein de deux sociétés de transport et de conseil qui lui appartiennent.

Selon Me Hafedh Brigui, le ministère public du Tribunal de Sousse a fait appel de ce jugement.

Né le 19 juin 1973 à Bizerte, Mehdi Ben Gharbia a interrompu ses études de médecine suite à sa première arrestation, en 1994, pour ses activités politiques au sein du parti Ennahdha. A sa sortie de prison, en 2001, il a repris et développé la société World Freight Service, spécialisée dans le fret aérien. Ce premier succès l’entourage à créer et diriger de nombreuses autres entreprises.

Au lendemain de la révolution de 2011, Ben Gharbia est revenu à la politique en se faisant élire à l’Assemblée nationale constituante (ANC) et en intégrant le parti Al Joumhouri, avant d’en démissionner et de créer son propre parti, l’Alliance démocratique. Élu à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en 2014, il ne tarde pas à démissionner de son parti et à se présenter comme indépendant.

Le 20 août 2016, il est nommé ministre auprès du nouveau chef du gouvernement Youssef Chahed chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les organisations des droits de l’homme, avant de présenter sa démission le 14 juillet 2018.

En 2019, il rejoint Tahya Tounes, le parti politique de Youssef Chahed et, dans la foulée, il est élu député en tant que tête de liste du parti dans la circonscription de Bizerte.

En mai 2022, il est arrêté et poursuivi avec certains de ses collaborateurs pour délits fiscaux et blanchiment d’argent.

Mehdi Ben Gharbia a également présidé le CAB de 2011 à 2016.

I. B.