Tunis : La CST célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de science

La Cité des Sciences de Tunis (CST) célèbre, le 15 février 2025, la Journée internationale des femmes et des filles de science

Le rôle des femmes dans l’innovation scientifique est essentiel. Des femmes pionnières ont largement contribué au progrès des sciences, des technologies et au développement durable, et ont construit un héritage précieux à valoriser et à promouvoir.

La communauté internationale a entrepris d’importants efforts pour inspirer et promouvoir la participation des femmes et des filles à la science afin de réaliser le programme de développement durable et ses objectifs à l’horizon 2030.

La Cité des Sciences à Tunis, institution de diffusion de la culture scientifique, s’inscrit dans cette dynamique et organise, dans le cadre de son programme scientifique de l’année 2025, la journée internationale des femmes et des filles de science dans sa 7e édition, le samedi 15 Février à l’auditorium Al Khawarezmi.

🎩 Des scientifiques éminentes et prometteuses de divers domaines mettront en lumière l’importance de la diversité et de l’inclusion pour façonner l’avenir, en partageant notamment des parcours inspirants dans les carrières scientifiques, technologiques, techniques et mathématiques (STEM).

Ces parcours offrent des perspectives variées qui enrichissent l’innovation scientifique et créent des opportunités de changement.

📖 Au programme : conférences, panel de discussion et ateliers présentés et animés par des scientifiques émérites.

🎯 Entrée libre et gratuite.

🏪 Cité des Sciences à Tunis à l’Auditorium Al Khawarezmi

🕜 De 8h30 à 14h

Communiqué