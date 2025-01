Kaïs Saïed réaffirme son attachement à «l’indépendance de la décision nationale»     

Kaïs Saïed a réaffirmé les constantes de la politique étrangères tunisienne, «y compris et avant tout l’indépendance de la décision nationale et le soutien indéfectible au peuple palestinien jusqu’à ce qu’il recouvre ses droits légitimes dont l’établissement d’un Etat indépendant sur tout le territoire palestinien avec Al-Qods comme capitale».

Le président de la République a rappelé cette position en recevant, mardi 28 janvier 2025, au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Selon le communiqué diffusé par le Palais de Carthage, cette rencontre a été consacrée à l’examen des résultats de la participation de la Tunisie à diverses conférences internationales ainsi que des visites échangées au niveau bilatéral.

Le chef de l’Etat a, par la même occasion, souligné la nécessité d’apporter un soutien accru aux Tunisiens établis à l’étranger et de leur fournir les services nécessaires à distance.

A cet égard, le président de la République a salué les efforts déployés par un grand nombre de Tunisiens et de Tunisiennes, notamment dans les secteurs de la santé et du transport, ainsi que leurs initiatives pour lancer des projets en Tunisie, en appelant toutes les structures de l’État à œuvrer à aplanir les obstacles que ces derniers rencontrent, «afin qu’ils puissent contribuer à la reconstruction et à l’édification du pays et renforcer davantage le rayonnement de la Tunisie à l’échelle internationale».

Le ministre des Affaires étrangères avait participé du 20 au 25 janvier courant, en Suisse, à la 55e édition de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos.

Il avait, également, effectué, le 27 janvier courant, une visite de travail en Algérie, au cours de laquelle il a été reçu par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et a tenu une séance de travail avec son homologue Ahmed Attaf.