Gestion des risques : La Banque centrale annonce la publication de nouvelles circulaires

Dans le cadre de la poursuite de sa démarche proactive engagée depuis 2020 en matière de gestion des risques et de consolidation de la solidité financière du secteur bancaire, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) annonce la publication de deux nouvelles circulaires :

La circulaire n°2025-01 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, actualisant les paramètres de calcul des provisions collectives afin de mieux couvrir les risques latents et d’anticiper les éventuelles dégradations de la qualité des actifs bancaires ;

La circulaire n°2025-02 relative à la distribution des dividendes au titre de l’exercice 2024, encadrant la distribution de ces dividendes dans une optique de renforcement des fonds propres et de préservation de la stabilité financière.

Ces mesures s’inscrivent dans un contexte marqué par des défis persistants pesant sur le secteur bancaire, notamment le ralentissement de l’activité de crédit observé au cours de ces deux dernières années et la progression des créances non performantes. Elles traduisent la volonté de la Banque Centrale de Tunisie de renforcer la capacité des établissements bancaires à absorber les chocs et à soutenir durablement l’économie nationale.

Par ailleurs, ces initiatives s’inscrivent dans une vision plus large de modernisation et de convergence du secteur bancaire tunisien vers les standards internationaux, en prévision d’un nouveau cycle de réformes structurantes visant à améliorer la résilience et la compétitivité du système financier.

La Banque Centrale de Tunisie réaffirme ainsi son engagement à poursuivre ses efforts en matière de supervision et de réglementation prudentielle, en vue de garantir la stabilité du système bancaire et d’accompagner son évolution dans un environnement économique en mutation.

Communiqué