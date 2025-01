La décarbonation au menu du 1er North Africa Oil & Gas Forum

Le North Africa Oil & Gas Forum 2025 sur la décarbonation des secteurs du pétrole et du gaz, s’est tenu à Tunis le 22 janvier 2025 et a réuni une centaine de participants de Tunisie et de Libye, venus discuter des dernières innovations et solutions susceptibles de réduire les émissions de carbone dans les secteurs du pétrole & dérivés et du gaz.

Les travaux du forum, organisé par Inside ESG, le cabinet tunisien de conseil en développement durable, avec le concours de The Rob Rockefeller Standard Carbon Tunisia, numéro un mondial en matière d’empreinte et de bilan carbone, ont été déclinés en quatre tables rondes et trois ateliers techniques de formation sur le bilan, et la comptabilité carbone ainsi que les services de la plateforme Devortex. Ils ont été animés par des experts de renom (en présentiel et en visioconférence), et conclus par plusieurs accords de coopération et de partenariat entre les organismes participants.

Par ailleurs, la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) et l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap) ont présenté à cette occasion et pour la première fois leur bilan carbone et leurs stratégies de décarbonation.

Renez-vous est pris pour la deuxième édition qui sera organisée en 2026, probablement en Libye.