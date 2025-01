Le frère de Mohamed Boughalleb lance un cri de détresse

Jamel Eddine Boughalleb a lancé un cri de détresse pour attirer l’attention sur la dégradation de l’état de santé de son frère Mohamed Boughalleb, du journaliste emprisonné depuis près d’un an.

Mohamed Boughalleb, journaliste à la radio Cap FM, est incarcéré dans des conditions jugées lamentables et injustes et qui mettent sa santé et sa vie gravement en péril, estiment ses proches.

Selon son frère, Jamel Eddine, le journaliste a vu sa santé se dégrader de façon dramatique avec un œil droit à vision réduite à 1/10 et un œil gauche gravement affecté par une infection liée au diabète. Une séance de laser lui aurait été prescrite par un médecin après une consultation tardive. Il souffre aussi de la prostate avec des douleurs insoutenables l’empêchant même de s’asseoir normalement, alors que sa jambe droite est paralysée par une douleur constante, rapporte Jamel Eddine Boughalleb, qui déplore aussi les traitements dégradants en détention, aggravant ses maladies chroniques : diabète, hypertension, problèmes cardiaques et vasculaires, perte progressive de la vision, infections cutanées et otite récurrente.

Mohamed Boughalleb a été condamné à une peine de prison à la suite d’une plainte déposée par l’ex-ministre des Affaires religieuses, qui l’a accusé d’«imputation à un fonctionnaire public de faits non exacts» en vertu de l’article 24 du décret-loi 54-2022. Dans l’affaire n°10924, le 17 avril 2024, le Tribunal de première instance de Tunis l’a condamné à six mois d’emprisonnement. Le 28 juin 2024, la Cour d’appel de Tunis a aggravé cette peine, la portant à huit mois de prison.

Arrêté le 21 mars 2024, Mohamed a purgé cette peine jusqu’au 22 novembre 2024. Cependant, une seconde affaire (n°58566) a été ouverte contre lui sur la base d’un mandat d’arrêt émis le 5 avril 2024, alors qu’il était déjà en détention. Ce mandat a été délivré sans convocation, ni audition. Depuis, cette affaire reste en attente de date d’audience devant la Cour de cassation (depuis le 7 août 2024).