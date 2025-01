Sparco, un modèle de coopération entre la Tunisie et l’Italie

Sparco, l’une des marques de l’excellence italienne dans le monde est présente en Tunisie depuis le début des années 2000 avec ses propres installations de fabrication qui, au fil des années, se sont considérablement développées.

Depuis 1977, le groupe Sparco développe et produit des équipements de sécurité pour le milieu de la course et compte à ce jour plus de 350 équipes partenaires dans toutes les compétitions mondiales de sport automobile (principalement l’équipe Redbull F1 avec le quadruple champion du monde Max Verstappen) et des clients dans plus de 100 pays qui adoptent ses produits.

Le Groupe Sparco a diversifié, depuis 2000, ses activités pour entrer avec force dans le secteur des composants automobiles en fibre de carbone pour les plus importants constructeurs de voitures de sport et de luxe (Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Porsche, McLaren, Dallara, Pininfarina, pour ne citer que les clients les plus renommés) et a étendu, au cours des cinq dernières années, son activité au segment des équipements de protection individuelle (en particulier les chaussures de sécurité et les vêtements de travail) avec la l’unité Sparco Teamwork.

1 150 salariés et 8 usines en Tunisie

La filiale tunisienne du groupe italien, Sparco Industrie Nord Afrique Sarl, totalement contrôlée par la maison mère italienne, compte aujourd’hui plus de 1150 salariés et 8 usines de production implantées dans les zones industrielles de Tunis-Mghira, Grombalia, Bou Argoub et Borj Cédria.

Les activités manufacturières que l’entreprise exerce en Tunisie sont actuellement nombreuses et concernent la production de vêtements (ignifuges, non personnalisés et standards) pour les pilotes de course et de karting; la ceinture de sécurité; les chaussures de course, de karting, de prévention des accidents et de loisirs; les sièges monocoques en fibre de verre avec cycle verticalisé de l’infusion à la finition, peinture et sellerie; les coques de siège et les éléments de carrosserie en fibre de carbone dont la production est entièrement régie dans ses propres usines depuis la phase de laminage et d’autoclavage jusqu’à la peinture, la finition et le collage.

Grâce à la coopération constante entre l’entreprise et les autorités politiques, institutionnelles, scolaires et universitaires tunisiennes, la croissance des compétences techniques des salariés de la branche nord-africaine a concerné non seulement les aspects purement productifs mais aussi ceux liés au R&D, bureau technique et d’études, qualité, planification et logistique de production, achats, avec un niveau de qualité de production tout à fait comparable à celui italien.

«Les plus de 25 ans d’expérience de Sparco en Tunisie, avec une présence constante qui comprend aujourd’hui 8 usines de production et plus de 1 150 employés, constituent un excellent exemple de la manière dont les deux pays peuvent également coopérer du point de vue industriel et productif», explique Aldino Bellazzini, président-directeur général de Sparco, dans une déclaration à l’agence Ansa.

Les bonnes pratiques d’entreprise

«Nous promouvons donc une série de bonnes pratiques d’entreprise que nous mettons à la disposition des institutions tunisiennes afin qu’elles deviennent des atouts communs pour toutes les entreprises italiennes qui souhaitent investir dans ce pays d’Afrique du Nord», a ajouté Bellazzini.

Lors de sa récente visite officielle en Italie, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a souligné son appréciation du rôle de Sparco et a souhaité un lien toujours plus étroit entre l’entreprise turinoise et les institutions tunisiennes, dans le but de rendre le «modèle Sparco» un exemple vertueux de collaboration «gagnant-gagnant» entre les entreprises européennes et le contexte économique tunisien. )

Traduit de l’italien.