Les leçons de la crise tunisienne selon DeepSeek

Interrogé sur la crise en Tunisie, ses causes, ses conséquences et les leçons qu’on peut en tirer, DeepSeek, un modèle d’intelligence artificielle (IA), l’équivalent chinois de ChatGPT, a donné sa réponse en 3 secondes. Nous la reproduisons ci-dessous telle que publiée par l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Faouzi Ben Abderrahman, sur sa page Facebook. Edifiant, sauf que pour gouverner, l’IA ne peut rien… pour nous.

La transition démocratique tunisienne, bien que souvent citée comme un succès relatif dans le monde arabe, a également rencontré des échecs et des défis importants. Ces échecs et difficultés offrent des leçons tout aussi importantes que les succès. Voici quelques-uns des principaux points d’échec ou de stagnation de la transition tunisienne :

1. Crise économique persistante :

– Problème : La Tunisie n’a pas réussi à résoudre ses problèmes économiques structurels, notamment le chômage élevé (en particulier chez les jeunes et les diplômés), les inégalités régionales et la corruption.

– Conséquences : Le mécontentement social a persisté, avec des grèves, des manifestations et une frustration croissante envers les gouvernements successifs. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ces problèmes.

– Leçon: Une transition démocratique ne peut être durable sans amélioration tangible des conditions économiques pour la population.

2. Corruption endémique :

– Problème: Malgré les efforts pour lutter contre la corruption, celle-ci reste profondément enracinée dans les institutions tunisiennes. Les élites politiques et économiques ont souvent été accusées de perpétuer un système clientéliste.

– Conséquences : La corruption a miné la confiance des citoyens dans les institutions et a contribué à la désillusion à l’égard du processus démocratique.

– Leçon: La lutte contre la corruption doit être une priorité absolue et nécessite des réformes institutionnelles profondes et une volonté politique forte.

3. Fragmentation politique :

– Problème : La scène politique tunisienne est devenue très fragmentée, avec de nombreux partis et une incapacité à former des coalitions stables. Cela a conduit à une paralysie politique et à une inefficacité gouvernementale.

– Conséquences : Les gouvernements successifs ont eu du mal à mettre en œuvre des réformes significatives, ce qui a alimenté la frustration populaire.

– Leçon : Une transition démocratique nécessite une certaine stabilité politique et une capacité à construire des consensus entre les différents acteurs.

4. Désillusion populaire :

– Problème : Beaucoup de Tunisiens se sont sentis trahis par la transition, estimant que les promesses de la Révolution de 2011 (dignité, emploi, justice sociale) n’ont pas été tenues.

– Conséquences : Le taux de participation aux élections a diminué au fil du temps, reflétant une perte de confiance dans le processus démocratique.

– Leçon : Une transition démocratique doit être inclusive et répondre aux attentes concrètes de la population, notamment en matière de justice sociale et économique.

5. Crise de légitimité et retour à l’autoritarisme (2021) :

– Problème: En juillet 2021, le président Kaïs Saïed a suspendu le Parlement, renvoyé le gouvernement et assumé des pouvoirs exceptionnels, marquant un retour à des pratiques autoritaires.

– Conséquences : Cette décision a divisé la population et les élites politiques, certains y voyant une nécessité pour sortir de l’impasse politique, tandis que d’autres l’ont dénoncée comme un coup d’État contre la démocratie.

– Leçon : Les institutions démocratiques doivent être renforcées pour éviter les abus de pouvoir et garantir des contre-pouvoirs efficaces.

6. Défis sécuritaires :

– Problème: La Tunisie a été confrontée à des attaques terroristes et à une instabilité régionale, notamment en raison de la situation en Libye voisine.

– Conséquences : Ces défis ont détourné l’attention et les ressources des réformes démocratiques et économiques.

– Leçon : La stabilité sécuritaire est essentielle pour une transition réussie, mais elle ne doit pas se faire au détriment des libertés civiles.

7. Manque de réformes structurelles :

– Problème : Les gouvernements successifs ont souvent évité de mettre en œuvre des réformes structurelles difficiles mais nécessaires, comme la réforme de l’administration publique, du système éducatif ou du secteur économique.

– Conséquences : Cela a limité la capacité de la Tunisie à créer une croissance inclusive et à répondre aux attentes de la population.

– Leçon: Les réformes structurelles sont essentielles pour assurer la durabilité d’une transition démocratique.

8. Dépendance à l’aide internationale :

– Problème : La Tunisie a largement dépendu de l’aide internationale pour soutenir son économie et sa transition, ce qui l’a rendue vulnérable aux pressions extérieures.

– Conséquences : Cette dépendance a parfois limité la marge de manœuvre politique du pays et a exposé des faiblesses dans la gestion des finances publiques.

– Leçon : Une transition démocratique doit s’appuyer sur une base économique solide et une autonomie financière.

Conclusion :

La transition démocratique tunisienne montre que même dans un contexte relativement favorable (une société civile active, une armée apolitique et un soutien international), les défis économiques, sociaux et politiques peuvent entraver les progrès. Les échecs de la transition tunisienne soulignent l’importance de :

– Répondre aux attentes économiques et sociales de la population.

– Renforcer les institutions démocratiques et lutter contre la corruption.

– Éviter la fragmentation politique et construire des consensus.

– Garantir que les réformes structurelles soient mises en œuvre pour assurer une croissance inclusive et durable. Ces leçons sont cruciales non seulement pour la Tunisie, mais aussi pour d’autres pays en transition.