Carthage Days of Puppet Arts du 1er au 8 février 2025 en Tunisie (Vidéo)

Dans un voyage sublimé par des fils suspendus entre l’ombre et la lumière, la marionnette d’ici et d’ailleurs s’apprête à retrouver ses amis et passionnés, tous attendus au rendez-vous de la 6e édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (Jamc), qui se tiendra du 1er au 8 février 2025. Vidéo.

Le festival invite à voir des expériences esthétiques et artistiques multiples, où seuls les fils invisibles tissent des contes et des rêves, où le bois, le tissu et l’imaginaire fusionnent et où des marionnettes, loin d’être de simples objets, deviennent des poèmes vivants et des messagers de l’âme humaine, comme l’a si bien dit le comédien et metteur en scène français Jean-Louis Barrault.

Au-delà des représentations programmées pour cette édition dédiée à la mémoire d’Abdelhaq Khemir, pionnier de l’art de la marionnette en Tunisie, ce sont les fils d’une tradition séculaire, continuant de relier les générations, qui invitent à une immersion totale dans l’univers créatif et imaginaire des marionnettistes.

Signée par l’artiste Oussama Mekni, la cérémonie d’ouverture marquera le début de ce voyage sensoriel et créatif, promettant une immersion dans des univers peuplés de magie et de poésie.

Avec l’introduction du cinéma d’animation, ce nouveau rendez-vous annuel s’ouvre sur une promesse de magie, avec la projection exceptionnelle, le 1er février, du premier film tunisien d’animation, ‘‘Le Bout du Fil’’, produit par le Centre national d’art de la marionnette. Porté par un scénario et une mise en scène de Zied Lamine, ce film vient d’être retenu dans la sélection officielle du festival Animatex 2025 au Caire.

Parmi les performances programmées le jour d’ouverture figure le spectacle ‘‘Atfel Ezzitoun’’ (Les Enfants de l’olivier), porté par l’auteur-compositeur et interprète de chansons pour enfants, Sami Dorbez, aux côtés de l’invité d’honneur, Anis Haddad, l’ami adulé des enfants.

Des masterclasses animées par des experts internationaux, ainsi que des ateliers destinés aux enfants, aux éducateurs et aux étudiants, visent à approfondir les connaissances et à transmettre la passion de l’art de la marionnette à travers les générations.

A ce titre, parmi les invités attendus pour cette édition, figure notamment Jordi Bertran, marionnettiste espagnol de renom, considéré comme une icone dans l’art de la marionnette et du théâtre d’objets. Il est notamment reconnu pour son travail avec des marionnettes à fils et ses spectacles empreints de poésie et d’humour.

Les Jamc en chiffres, c’est pas moins de 100 marionnettistes venus de 19 pays différents, avec 23 spectacles au programme, dont 16 étrangers et 7 tunisiens, outre 11 ateliers et 4 masterclasses.

Au-delà de la capitale, les Jamc étendent leur magie à Mahdia, Monastir et Hammamet, permettant à un large public de s’imprégner de cet art millénaire.

Organisées par le Centre national d’art de la marionnette, relevant du ministère des Affaires culturelles, les Jamc 2025 s’annoncent ainsi comme un espace sans frontières, où l’art de la marionnette se déploie dans toute sa diversité pour raconter des histoires d’ici et d’ailleurs, et permettre à chacun de se retrouver, l’espace d’un instant, enfant et rêveur.

Pour l’Italie, grâce au soutien de l’Institut culturel italien de Tunis, la participation de l’artiste et chorégraphe Antonella D’Ascenzi est attendue, avec le spectacle ‘‘Piccolo Circo di Filo’’, le 2 février au Théâtre des Régions de Tunis.

Ce spectacle est une œuvre de danse et de théâtre visuel avec marionnettes et vidéo-mapping dédiée à un très jeune public. Il combine l’univers de la danse avec celui de la marionnette, stimulant fortement l’imagination du spectateur, à travers une expérience visuelle et sensorielle à fort impact scénique et émotionnel, lit-on dans la note de présentation de l’événement.

I. B. (avec Tap).