Commerce international : composition du bureau directeur de ICC Tunisia

L’Association de consolidation du commerce international en Tunisie, ICC Tunisia, vient de voir officiellement le jour. Son acte de naissance a été publié le 23 janvier 2024 au Journal officiel de la République tunisienne (Jort).

La création de cette association de développement est venue répondre à un besoin et à un impératif. Il s’agit de consolider le commerce international en Tunisie, de fournir conseil et assistance aux entreprises tunisiennes dans les domaines de l’exportation et de l’importation et offrir un environnement adéquat pour les affaires.

Les initiateurs de ce projet, venus d’horizons divers, sont tous mus par un seul objectif : la consolidation du commerce international en Tunisie.

ICC Tunisia, s’est fixé pour objectifs de participer au soutien du commerce international en Tunisie; fournir des conseils et des informations, si nécessaire, aux pouvoirs publics sur la vision du développement du commerce international; organiser des séminaires, des réunions, des formations et des événements en lien avec ses objectifs; et diffuser les études, services et recommandations produits par la Chambre de commerce internationale (ICC) auprès de la communauté nationale des affaires.

ICC Tunisia a reçu l’accord du comité exécutif de l’ICC. Cette attribution spéciale a conduit à la mise en place du Comité national tunisien par la Chambre de commerce internationale elle-même.

Le bureau directeur de ICC Tunisia est composé de Mouna Saaied, présidente, Khélil Chaibi, vice-président, Afef Neili, secrétaire générale, Adel Mohsen Chaabane, trésorier, président de la Commission du commerce international et des investissements, Sami Houerbi, candidat de l’ICC à la Cour d’arbitrage international; Riadh Touiti, président de la commission de l’arbitrage, Salma Babbou, présidente de la commission de l’environnement et de l’énergie, Mouna Chaieb, présidente de la commission de l’économie numérique, Hichem Elloumi, président de la commission de la douane et de la facilitation du commerce international, Sonia Belhaj, présidente de la commission bancaire, et Nour Essaid Maatoug, président de la commission de la propriété intellectuelle.

Les adhérents à ICC Tunisia bénéficieront de nombreuses opportunités qui sont susceptibles de renforcer leurs activités commerciales et leur positionnement sur la scène internationale, notamment l’accès à un réseau mondial, le bénéfice des services d’arbitrage international et de règlements des litiges, la participation aux commissions de travail et aux évènements et l’accès à des sources d’informations exclusives (publications, documents de recherche, événements réservés aux membres…).

D’après communiqué.