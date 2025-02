Tunisie | Premier laboratoire d’agriculture hydroponique à Nabeul

Le premier laboratoire vivant dédié à la culture de légumes feuilles, de tomates et de fraises sous serre protégée selon des techniques hydroponiques a été inauguré au siège de l’Union régionale tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Urap) à Nabeul.

Le projet de serre hydroponique, créé par l’expert du secteur, Salim Zouari assisté de Badreddine Attia, a été ouvert au public en présence du président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Moez Ben Zaghdane, qui a souligné l’importance stratégique de ce laboratoire dans la promotion de l’agriculture hydroponique, une méthode qui réduit la consommation d’eau jusqu’à 90% par rapport à l’agriculture conventionnelle au sol.

Cette initiative marque l’aboutissement des efforts déployés par les techniciens et experts de l’Utap pour relever les défis de la rareté de l’eau et du changement climatique, tout en favorisant le développement agricole durable, a déclaré Ben Zaghdane.

Selon lui, la culture hydroponique représente une alternative viable pour la Tunisie et l’évaluation de ce projet pilote devrait encourager une adoption plus large de ces techniques à l’échelle nationale.

De nombreux agriculteurs ont déjà manifesté leur intérêt pour la culture hydroponique, ouvrant la voie à une initiative agricole nationale intégrant cette approche innovante.

De son côté, Salim Zouari a souligné que la serre est le résultat de plusieurs années de recherche et a annoncé qu’elle sera ouverte aux visiteurs, aux agriculteurs et au public sur une base hebdomadaire pour sensibiliser et diffuser les connaissances sur la culture hydroponique.

Selon Zouari, cette technique permet de produire un kilo de légumes avec seulement 20 litres d’eau, contre environ 400 litres nécessaires pour une culture traditionnelle en pleine terre. De plus, elle réduit l’utilisation d’engrais de 75% et élimine le besoin de pesticides chimiques, favorisant ainsi un modèle agricole plus respectueux de l’environnement.

En recyclant l’eau dans un système en boucle fermée, la culture hydroponique offre non seulement des avantages écologiques, mais ouvre également de nouvelles voies pour l’agriculture urbaine, permettant la culture sur les toits et les balcons. Cette approche se base sur des modèles réussis dans des pays comme l’Égypte et Singapour, où l’agriculture hydroponique contribue de manière significative à la sécurité alimentaire.