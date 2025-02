Demo Day à Tunis | Champions de l’innovation pour le changement climatique   

Dans le cadre du programme du projet «Recherche Action Participative des Jeunes» (YPAR), une Journée de présentation ou Démo Day sur le thème «Innovation Champions for Climate Change» (ICCC) se tiendra le jeudi 27 février 2025 à l’hôtel Mövenpick, au Lac, à Tunis.

Cet événement organisé par l’Association Réseau Enfants de la Terre en partenariat avec l’Unicef mettra en lumière les projets de 10 startups dirigées par des jeunes en Tunisie, proposant des solutions innovantes aux défis climatiques et environnementaux du pays. Il vise à habiliter les jeunes à analyser et comprendre les changements climatiques et à participer activement à la proposition de solutions innovantes pour leurs communautés.

Le programme d’accélération ICCC a été développé pour soutenir les startups vertes à travers un accompagnement technique, des conseils et des orientations afin de les aider à développer des solutions environnementales durables et efficaces.

Des opportunités d’innovation

Dans un monde où les défis climatiques s’intensifient, la jeunesse n’est pas seulement vulnérable aux crises environnementales; elle est aussi porteuse de solutions audacieuses et novatrices.

Le programme ICCC met en avant cette conviction en montrant que les changements climatiques ne sont pas seulement des menaces, mais aussi des opportunités d’innovation dans les domaines de l’économie verte et circulaire, tout en intégrant les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Face aux défis environnementaux croissants, l’innovation portée par les jeunes est devenue l’un des moteurs essentiels pour faire face aux changements climatiques et promouvoir le développement durable.

Le projet vise également à soutenir les startups qui proposent des solutions environnementales innovantes en les accompagnant dans le développement de leurs idées et la définition de solutions créatives aux défis climatiques et environnementaux.

L’initiative ICCC, qui constitue un volet du projet YPAR, illustre comment la jeunesse, grâce à son audace, sa créativité et son accès aux technologies de pointe, peut transformer les défis climatiques en catalyseurs de durabilité et de résilience.

Encourager l’entrepreneuriat environnemental

La Journée de présentation vise à soutenir l’innovation des jeunes en offrant aux jeunes entrepreneurs l’opportunité de présenter leurs startups et de démontrer leurs solutions innovantes devant des experts en environnement et en entrepreneuriat. Elle vise également à promouvoir l’économie verte en encourageant l’entrepreneuriat environnemental et en favorisant la création d’emplois durables au sein de l’économie circulaire.

Elle vise enfin à favoriser les partenariats et la collaboration en mettant en place une plateforme de rencontres entre les acteurs du domaine environnemental, notamment les investisseurs, les institutions gouvernementales et les organisations internationales, et ce afin de soutenir l’innovation climatique en Tunisie.