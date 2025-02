Les premières rencontres sectorielles du Cetime

La 1ère édition des Rencontres sectorielles du Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime), dédiée aux secteurs électrique, électronique et mécatronique, se tiendra le 27 février 2025 au siège de l’Utica.

Ces rencontres, organisées en collaboration avec les partenaires sectoriels du Cetime (Utica, Fedelec, Elentica, Mecatronic, CRMN et Tunac), constituent une plateforme de networking visant à encourager les échanges et collaborations entre les acteurs de ces différents secteurs industriels.

Organisé chaque année autour de tables de réflexion dédiées à chaque secteur d’activité, cet événement permet de discuter des enjeux spécifiques, d’explorer les opportunités de partenariats et de stimuler l’innovation. L’objectif principal est de renforcer les liens entre les acteurs privés et publics, tout en facilitant l’émergence de solutions concrètes et adaptées aux besoins des secteurs. Cette approche collaborative vise à créer des projets durables et mesurables.

L’événement se veut avant tout un catalyseur de synergie, dans le but de renforcer les partenariats existants et d’en créer de nouveaux. Les tables de réflexion seront des lieux de partage d’idées novatrices et de propositions concrètes, tout en favorisant un climat de confiance et de collaboration entre les participants du même secteur d’activité.

Les résultats attendus de ces rencontres incluent la création de projets collaboratifs entre différents acteurs du secteur, qu’il s’agisse de PME, d’ONG, d’organisations publiques ou de grandes entreprises, l’émergence de solutions innovantes adaptées aux enjeux spécifiques du secteur, la mise en place de partenariats stratégiques pour répondre efficacement aux défis communs et un engagement clair et mesurable des acteurs pour mener à bien les actions définies pendant les tables de réflexion.

Placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, le Cetime est le partenaire et le conseiller technique des entreprises industrielles. Il dispose de 5 pôles/domaines de compétence : mécanique, électrique, électronique, métrologique, et énergétique qu’il met à la disposition de toutes les entreprises industrielles.

Crée en 1982 pour accompagner le développement du secteur industriel en Tunisie, le Cetime emploie plus de 120 personnes et dispose de 2 directions régionales à Sousse et à Sfax. Il dispose aussi de 15 laboratoires de contrôle pour offrir aux industriels les prestations d’analyse et d’essais dans ses domaines de compétence. Il est aussi riche d’une équipe technique compétente qui assure des missions, d’expertises, de conseil, d’assistance, d’accompagnement, de formation et de qualification du personnel des entreprises industrielles.

Le Cetime offre une plateforme de ressources technologiques (CRT-Sousse). Doté d’une plateforme mécanique (de procédés technologiques avancés de fabrication et de moyens techniques de prototypage par usinage à grande vitesse et la fabrication additive métallique) et d’une plateforme électronique (de procédés technologiques avancés pour le prototypage, la qualification et l’assemblage des cartes électroniques et prototypage de PCB), le CRT de Sousse met à la disposition des PMEs dans les secteurs mécaniques, électriques, électroniques et des établissements académiques et de recherches une plateforme d’ingénierie pour la conception, la simulation et la fabrication de prototype de produits.