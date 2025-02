Le tourisme tunisien est-il encore rentable ?  

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat s’est félicité, devant les députés au Palais du Bardo, le 18 février 2025, du fait que la Tunisie a accueilli 10,25 millions de touriste en 2024, oubliant que la rentabilité du secteur touristique ne se mesure pas seulement par le nombre de touristes entrés dans le pays mais par d’autres critères, tels que les recettes en devises, la couverture du déficit commercial et le taux annuel moyen de remplissage de la capacité d’hébergement.

Habib Glenza *

Ces chiffres s’établissent comme suit :

Les recettes en devises (en millions de dollars):

– 2 340 en 2024;

– 2 458,8 en 2010;

– 2 572,9 en 2009;

– 2 754,2 en 2008.

Cette baisse des recettes en volume entre 2008 et 2024 est aggravée par la détérioration de la valeur du dinar face au dollar estimée à 40% au cours des 16 dernières années.

Arrivées de touristes internationaux:

– 10 250 000 en 2024;

– 6 902 304 en 2010;

– 6 901 406 en 2009;

– 7 048 999 en 2008.

Si l’on considère la hausse du nombre des entrées de touristes étrangers et la baisse des recettes touristiques globales, on mesure la forte baisse de rentabilité du tourisme dans notre pays.

Couverture du déficit commercial:

– 25,0% en 2024;

– 42,4% en 2010;

– 54.2% en 2009;

– 51,3% en 2008.

La division par deux du taux de couverture du déficit commercial par les recettes touristiques entre 2008 et 2024 montre un fort recul de l’activité touristique et l’affaiblissement de sa part dans le PIB.

L’examen de ces chiffres officiels, publiés le 23 mars 2023 par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), la Banque centrale de Tunisie (BCT) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), lors du Forum Ibn Khaldoun pour le développement (FIKD), montre clairement que les recettes moyennes des exercices du secteur touristique tunisien en 2008/2009/2010 étaient de 2 500 millions de dollars, contre 2 340 millions de dollars en 2024! Alors que le nombre de touristes ayant visité notre pays, qui était de seulement 7 millions en en 2008/2009/2010, a atteint 10,25 millions en 2024!

Par ailleurs, depuis 2019, la capacité hôtelière a perdu 60 000 lits, passant de 240 000 à 180 000, soit l’équivalent de 300 unités d’hébergement perdues!

Pourquoi alors pavoiser pour des résultats en-deçà des attentes du secteur?

D’autre part si l’on déduit des recettes les dépenses nécessitées par l’activité touristique en tant que telle (salaires du personnel, frais d’entretien des unités d’hébergement, énergie, eau, nourriture, frais financiers divers), les recettes en question diminueraient d’au moins 12%!

Messieurs les responsables, l’autosatisfaction est la pire des conseillères. Mettez-vous au travail pour mieux rentabiliser le tourisme tunisien en instaurant une stratégie agressive, réalisable sur 5 ans (2025 à 2030), à l’instar de ce qui se fait au Maroc qui prévoit de recevoir 15 millions de touristes et de réaliser 10 000 millions de dollars de recettes en 2027.

Quand on sait qu’en 1995, les recettes touristiques tunisiennes dépassaient de 10% celles du Maroc, on mesure le chemin fait par nos frères marocains et le terrain que nous avons perdu depuis!

* Conseiller en exportation.