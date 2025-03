L’Unicef alerte sur la hausse de l’obésité infantile en Tunisie

Unicef Tunisie a alerté sur l’augmentation de l’obésité infantile en Tunisie, en soulignant la nécessité d’un changement des attitudes et des pratiques alimentaires.

Dans le monde, 37 millions d’enfants de moins de 5 ans et 390 millions d’enfants et adolescents de 5 à 19 ans, souffrent de surpoids ou d’obésité. L’obésité infantile est également un défi de santé publique en Tunisie : 17,2% des enfants de moins de 5 ans sont en surpoids et 10% des adolescents de 15-18 ans sont obèses.

L’Unicef appuie les efforts nationaux pour faire face aux défis nutritionnels et alimentaires des enfants. Cela inclut la définition de politiques et la révision du cadre légal et l’amélioration de la qualité des services de nutrition.

Un changement des attitudes et des pratiques alimentaires chez la population est nécessaire, un objectif sur lequel travaille les diverses campagnes de communication et d’engagement communautaire sans oublier les groupes de population les plus vulnérables.

Communiqué