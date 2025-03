Cinéma | Houcem Slouli fait son chemin dans les festivals mondiaux

Le court-métrage ‘‘In Three Layers of Darkness’’ du réalisateur tunisien Houcem Slouli a été sélectionné pour la compétition officielle des courts-métrages au Festival international du film de Fribourg en Suisse (21 au 30 mars 2025) et à l’Engelsiz Filmler Festivali en Turquie (23 – 29 mai 2025).

Ces sélections font suite à celles au Red Sea International Film Festival en Arabie Saoudite et aux Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie en décembre 2024, ainsi qu’au Youth Empowerment Competition Mentor Arabia au Qatar en février 2025, où il a remporté le prix du Meilleur court-métrage de fiction.

‘‘In Three Layers of Darkness’’ raconte l’histoire de Ghassen, un jeune Tunisien confronté à des obstacles administratifs multiples dans sa quête pour obtenir un visa pour la France. Le film raconte son parcours déterminé et son rêve d’un avenir sans frontières, animé par son droit de circuler librement à travers le monde.

À travers ce personnage, le film explore les défis contemporains liés à la mobilité et à la liberté des individus, tout en mettant en lumière les obstacles que met la société devant leurs rêves.

Le court-métrage, produit par Sarra Ben Hassen et Khaled Henchiri, est une collaboration entre les sociétés de production Instinct Bleu Films et Upper Echlon Audiovisuel.

‘‘In Three Layers of Darkness’’ invite à une réflexion sur la liberté de circulation, l’espoir et l’engagement, tout en offrant une perspective poignante sur des questions sociétales actuelles.

I. B.