Öcalan enterre la hache de guerre | Quand un leader réécrit l’Histoire

L’auteure, psychanalyste, propose ici une lecture psychologique et organisationnelle du discours d’Abdullah Öcalan, chef historique du mouvement de libération du Kurdistan, annonçant la fin de la lutte armée.

Manel Albouchi *

Il y a des moments où l’Histoire bascule. Non pas par la force des armes, mais par la densité d’un silence, par l’inflexion d’un mot, par une respiration suspendue entre deux phrases. Ceux qui, comme moi, scrutent les dynamiques humaines savent que les véritables révolutions ne sont pas nécessairement le fruit de moments spectaculaires, mais se manifestent souvent à travers la lente maturation d’une nouvelle manière d’être, d’une autre manière de raconter le monde.

Le 27 février 2025, Abdullah Öcalan, emprisonné en Turquie depuis 1999 et condamné à mort pour terrorisme, a prononcé un discours qui marque un tournant historique. Un seul discours, un seul énoncé, peut parfois résonner comme une véritable révolution. Depuis sa cellule, il initie un processus de mutation psychique et organisationnelle d’une ampleur inédite : la fin de la lutte armée et une réorganisation stratégique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un mouvement armé de guérilla opérant depuis sa création en 1978 dans les régions montagneuses à majorité kurde du sud-est de la Turquie et du nord de l’Irak. Il est encore classé terroriste par la Turquie, les Etats-Unis, l’Union européenne et de nombreux autres pays.

De la lutte à la reconstruction

Ce n’est pas simplement une stratégie militaire qui change, c’est une dynamique de mutation identitaire, personnelle et collective. Car comment abandonne-t-on un mode d’existence qui a forgé une cause, une communauté, une mémoire? Comment passe-t-on de la résistance à la reconstruction ?

Les grandes transformations ne se résument jamais à des décisions. Elles sont faites de chair, de peur, de renoncements. Un combattant qui a grandi dans la lutte et qui a vu ses proches tomber peut-il du jour au lendemain troquer le fusil contre la négociation et le dialogue ? Peut-il accepter que ce qu’il a toujours connu doive disparaître pour qu’autre chose naisse ?

Les organisations, comme les individus, ne se définissent pas par leur stabilité, mais par leur capacité à se réinventer. Les organisations humaines ont, par nature, un besoin presque viscéral de sens. Et lorsque ce sens évolue, tout le groupe doit être orienté en conséquence. C’est exactement là qu’apparaît le rôle crucial du leadership : transformer une vision, un rêve, en une réalité collective partagée par tous. Car une organisation ne vit que lorsqu’elle réussit à se projeter de manière collective dans un récit commun.

Ce que Öcalan dit sans le dire

Écouter un discours ne se résume pas à entendre des mots. Ce qui est tu, ce qui est esquissé en filigrane, est parfois plus puissant que ce qui est énoncé. Öcalan ne s’est pas contenté d’appeler à la fin des armes. Il a proposé un récit alternatif, un autre futur possible. Car c’est ainsi que l’on transforme une organisation : en lui offrant une nouvelle histoire dans laquelle se reconnaître.

Le discours d’Öcalan est une véritable stratégie psycholinguistique élaborée, où chaque mot et chaque silence sont soigneusement utilisés comme des leviers de transformation. Il ne s’agit pas d’un discours marqué par une rupture brutale, mais plutôt d’un discours visant à réconcilier le passé et l’avenir. Le choix des termes, le rythme des phrases, la tonalité fonctionnent ici comme un catalyseur du changement. Le langage n’est pas qu’un outil de communication ; il est un moteur de transformation profonde. Chaque formulation invite à dépasser la révolte pour entrer dans une phase nouvelle de dialogue et de négociation.

Une organisation en transition, tout comme un mouvement politique, est une grande famille en reconstruction. Le langage devient alors un pont, un lien fragile mais essentiel entre deux univers opposés. Là où il y a division, le discours bâtit l’unité, crée l’empathie et exprime la réconciliation.

Géopolitique et mutation identitaire

Sur le plan géopolitique, ce discours n’est pas simplement le reflet d’une transformation interne, mais il s’inscrit dans un contexte mondial où les alliances et les stratégies évoluent sans cesse. La Turquie, l’Irak, la Syrie et d’autres acteurs régionaux sont des pièces cruciales dans ce puzzle géopolitique. Les actions du PKK, autrefois perçues comme une menace par ces nations, doivent désormais changer, se réinventer et s’adapter à un environnement politique où la diplomatie, la négociation et les pourparlers prennent le pas sur l’affrontement et la confrontation directe. Du moins le souhaite-t-on…

Dans le monde des idées et des structures, il n’y a pas de transformation sans perte et pas de changement sans sacrifice. En abandonnant un mode de combat, ce discours devient une castration symbolique, un sacrifice indispensable à l’évolution. Les psychologues le savent : chaque transition implique un renoncement. Renoncer à ce qui fut, même lorsque cela a façonné une partie de soi. Et pourtant, ce moment de rupture est ce qui permet, paradoxalement, la guérison et la croissance. La transformation d’une organisation ne se fait jamais sans résistances internes et sans réticences.

C’est là que le processus de sélection devient un enjeu central : comment choisir les nouvelles figures du mouvement, ceux qui incarneront cette transition? Qui sera apte à porter ce renouveau, à en être le visage crédible? La gestion de cette transition passe par un recrutement stratégique des leaders capables de fédérer, de négocier et d’inspirer sans recourir aux armes.

Le leader comme architecte du changement

Le changement initié par Öcalan ne touche pas seulement l’organisation du PKK; il redéfinit aussi son propre rôle. D’un chef révolutionnaire, il devient, de l’intérieur même de sa prison, un guide politique et moral, une mutation qui rappelle celle d’autres figures historiques ayant opéré une transition entre lutte et institutionnalisation, comme Nelson Mandela ou Gerry Adams.

Plusieurs mécanismes psychologiques sous-tendent le leadership transformationnel :

L’autorité symbolique : en restant le pivot central du changement, Öcalan empêche la fragmentation et la dissolution du mouvement.

: en restant le pivot central du changement, Öcalan empêche la fragmentation et la dissolution du mouvement. La pédagogie du changement : en introduisant la transition de manière graduelle, il évite un choc brutal.

: en introduisant la transition de manière graduelle, il évite un choc brutal. La projection dans l’avenir : il ne s’est pas contenté de fermer un chapitre, il en a ouvert un nouveau, donnant ainsi une perspective, un horizon d’action et de sens.

Cependant, cette transition représente aussi un challenge organisationnel : passer d’une structure militaire à une structure orientée vers la politique et la diplomatie. Cela suppose une redéfinition des rôles, une réorganisation des alliances et une légitimation par l’engagement. La sélection des nouveaux cadres du mouvement devient alors un défi majeur : identifier ceux qui sauront incarner cette nouvelle dynamique, ceux qui auront la légitimité nécessaire pour conduire le changement.

Dans toute transition, la gestion du changement est un enjeu clé. Si cette transformation est menée avec intelligence, elle peut permettre au PKK de se positionner durablement dans le paysage politique régional. Le véritable enjeu ne sera pas seulement d’arrêter la lutte armée, mais d’instaurer un nouvel imaginaire collectif capable de fédérer autour d’un projet politique crédible.

Abdullah Öcalan a posé la première pierre d’un édifice encore en construction. Reste à savoir si le mouvement saura en faire une fondation solide pour l’avenir. La véritable force ne réside pas seulement dans le combat, mais dans la capacité à se réinventer.

* Psychologue, psychanalyste.