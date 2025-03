Sécurité | Tunisie : La Garde nationale dévoile le bilan de ses opérations en février 2025

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a présenté un bilan de ses opérations sécuritaires menées à travers le pays en février 2025.

Les chiffres publiés dans un communiqué diffusé par la DGGN mercredi 5 mars 2025 concernent la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et ce comme suit :

Arrestations : 13.188 individus recherchés pour des délits de droit commun ont été arrêtés;

Contrebande : 350 tentatives de contrebande ont été déjouées, entraînant la saisie de marchandises d'une valeur de 13 millions de dinars tunisiens;

Saisie de véhicules recherchés : 487 véhicules volés ou utilisés pour des activités criminelles ont été saisis;

Drogue : Les forces de l'ordre ont saisi 8 kg de cannabis, 1010 plaquettes de cannabis et 95620 comprimés de stupéfiants, pour une valeur totale de 7 millions de dinars tunisiens;

Vente illégale d'alcool : Près de 6 000 bouteilles et canettes d'alcool vendues illégalement ont été saisies;

Saisie d'armes : 76 fusils de chasse, 11 pistolets non autorisés et 2 395 cartouches ont été saisis.

« Les unités de la Garde nationale, déployées sur tout le territoire, ont démontré leur rôle crucial dans la protection de la sécurité publique et la lutte contre le crime. Les résultats reflètent notre engagement et notre détermination à faire respecter la loi », a comenté la DGGN, qui a réaffirmé son engagement à combattre toutes les formes de criminalité et à garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

