A Kairouan, un refuge protège les femmes victimes de violences

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, nous présentons dans cet article le centre Arwa Kairouaniya, fondé en 2017 à Kairouan par des femmes défenseures des droits humains dans cette ville du centre de la Tunisie, qui offre un espace sûr aux survivantes de violences basées sur le genre.

C’est une villa au cœur de Kairouan devenue un refuge pour les femmes qui cherchent à échapper à la violence et à reconstruire leur vie. Offrant une protection, une prise en charge psychologique, des consultations médicales et des services juridiques et sociaux aux femmes et aux enfants victimes de violences basées sur le genre et de violences domestiques, le refuge vise à soutenir les efforts visant à faire progresser l’égalité des sexes en Tunisie.

«Les victimes bénéficient d’un espace sûr, où elles sont écoutées et évaluées en fonction de leurs besoins», a déclare Manel Kochat, directrice du refuge et l’une de ses fondatrices. «Dans certains cas, le simple fait d’avoir quelqu’un à qui parler peut être une bouée de sauvetage pour les femmes victimes de violences», ajoute-t-elle.

Mais le centre Arwa Kairouaniya est aussi un tremplin vers un avenir meilleur. Il a pour objectif d’autonomiser économiquement les femmes victimes de violences basées sur le genre, en proposant des formations en couture, pâtisserie, broderie et coiffure, entre autres compétences professionnelles.

Le refuge aide les survivantes à développer leurs propres projets afin qu’elles puissent retrouver leur autonomie économique et sortir du piège de la pauvreté qui rend les femmes et les filles issues de milieux marginalisés plus vulnérables à l’exploitation et aux abus, a déclaré Kochat.

Partout dans le monde, les groupes de défense des droits des femmes et les groupes féministes jouent un rôle de premier plan dans la promotion de l’égalité des sexes, en adoptant des solutions concrètes et tournées vers l’avenir pour un avenir meilleur pour tous.