La Tunisie lance la lutte contre le cancer du col de l’utérus

La Tunisie enregistre, chaque année, entre 300 et 400 cas de cancer du col de l’utérus, qui touche les femmes à un âge précoce (moins de 40 ans). Elle vient de lancer un programme pour vacciner 90% des filles âgées de 15 ans d’ici 2030.

Pour démarrer ce programme le pays a acquis, dans une première phase, 100 000 doses de vaccin contre le virus responsable de ce cancer, à environ 15 dinars l’unité, a annoncé le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, lors d’une conférence de presse, le 7 mars 2025, au siège de son département.

La vaccination des jeunes filles âgé de plus de 12 ans sera gratuite dans toutes les écoles primaires, publiques et privées, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, ainsi que dans 2 200 centres de santé de base pour les élèves et les non-scolarisées, a précisé le ministre, ajoutant que cette première phase se déroulera en avril, tandis que les filles qui auront manqué cette phase recevront le vaccin en mai.

La Tunisie est un pays pionnier en matière de vaccination sur le continent africain, avec une couverture de 97% de la population, a rappelé Dr Ferjani en rappelant que depuis le début de la vaccination contre le virus du cancer du col de l’utérus en 2006, plus de 500 millions de doses ont été distribuées et plus de 200 millions de jeunes filles ont été vaccinées dans plusieurs pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), parmi les 145 pays ayant acquis ce vaccin.

La politique de l’État vise à encourager et à fournir les moyens nécessaires à l’Institut Pasteur de Tunis et à d’autres institutions pour la fabrication de médicaments et de certains vaccins.

Dr Mohamed Tahar Sfar, vice-président de la Commission nationale des vaccins et professeur en pédiatrie, a affirmé, dans une déclaration à Mosaïque FM, que, selon des recherches médicales sérieuses, le vaccin contre le virus responsable du cancer du col de l’utérus est totalement sûr pour les filles, dès l’âge de 12 ans.

Ce vaccin a montré, depuis 2006, des résultats positifs dans 145 pays, où une baisse significative des cas a été relevée, a souligné le médecin, en réfutant les informations erronées circulant sur les réseaux sociaux concernant de prétendus effets secondaires, notamment une baisse de la fertilité. Ces rumeurs sont sans fondement. «Au contraire, ce vaccin préventif protège le col de l’utérus des cancers et des infections qui peuvent, justement, mener à l’infertilité», a-t-il affirmé.

La vaccination est un moyen sûr pour protéger les femmes du cancer, souvent diagnostiqué trop tard, a insisté le médecin, qui recommande un dépistage régulier dès 35 ans, dans les centres de planning familial ou de santé de base, afin d’assurer, le cas échéant, une détection précoce et un traitement plus efficace.

Par ailleurs, le vaccin ne présente aucune contre-indication pour les filles souffrant de maladies chroniques, telles que l’asthme ou le diabète, a encore souligné Dr Sfar. Au contraire, celles-ci, qui ont un système immunitaire plus faible, bénéficieront d’une protection accrue contre le cancer et ses graves complications.