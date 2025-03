Ramadan en Tunisie | Mois du jeûne, mois du gaspillage

La consommation et son corollaire, le gaspillage, déjà très élevés dans le courant de l’année, augmentent considérablement durant le mois de ramadan en Tunisie, et cela est surtout valable pour le pain.

Selon le directeur général de l’Institut national de la consommation (INC), Chokri Ben Rejeb, qui intervenait dans Midi Eco sur Mosaïque FM, le jeudi 6 mars 2025, quelque 113 000 tonnes de pain sont jetées à la poubelle chaque année en Tunisie, soit une moyenne de 42 kilogrammes par an pour chaque famille et 800 grammes ou l’équivalent de 4 baguettes de pain par semaine.

Le gaspillage représente environ 5% des dépenses de consommation alimentaire d’une famille tunisienne, et le pain vient au premier rang avec une moyenne de 16%, suivi des produits céréaliers et des légumes.

Le niveau du gaspillage connaît cependant un pic durant le mois de Ramadan, qui se caractérise par une augmentation de la consommation estimée à 20-25% par rapport au reste l’année. Et cette augmentation touche tous les produits à différents degrés, y compris les plats cuisinés, a expliqué Chokri Ben Rejeb.

