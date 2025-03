Sécurité alimentaire renforcée pendant Ramadan | 12 commerces fermés

L’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a renforcé ses opérations de contrôle pendant la première semaine du mois de Ramadan, une période où la consommation de produits alimentaires augmente considérablement.

Avec une moyenne de 85 équipes déployées quotidiennement, l’ANSPSA a mené 4.069 opérations de contrôle et réalisé 569 analyses de laboratoire, précise l’Instance dans un communiqué publié ce samedi 8 mars 2025.

Ces opérations ont abouti à la saisie de 21,5 tonnes de produits alimentaires non conformes, représentant un risque pour la santé publique. Les produits saisis incluent :

Produits de la mer (45,6 %)

Dérivés de céréales (22,6 %)

Produits laitiers (13,2 %)

Confiseries et pâtisseries (2,9 %)

Boissons (2,1 %)

Viandes et produits carnés (1,6 %)

Autres (12 %)

De plus, 382 kg de matériaux d’emballage non adaptés au contact alimentaire ont été retirés des commerces, indique encore l’INSSPA, en ajoutant que ses agents de contrôle ont établi 93 procès-verbaux et émis 250 avertissements.

Il a également été décidé la fermeture de 12 commerces, annonce encore l’Instance en rappelant qu’il est possible de signaler tout dépassement au numéro vert 80106977.

Y. N.