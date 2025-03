Libéré dans une 3e affaire douanière, Abdelaziz Makhloufi reste en détention

Les poursuites judiciaires publiques à l’encontre de l’homme d’affaires et ex-président du Club sportif sfaxien (CSS) Abdelaziz Makhloufi, ont été arrêtées dans le cadre d’une troisième affaire douanière. Mais il reste en détention dans le cadre d’une quatrième affaire.

Cette décision prononcée par l’une des chambres correctionnelles spécialisées dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a été rapportée par l’agence officielle Tap, qui l’explique par le fait que sa défense a présenté des documents prouvant une conciliation avec la douane, tout en rappelant l’arrêt des poursuites judiciaires dans deux autres affaires similaires et pour les mêmes raisons.

Le prévenu, patron du Groupe CHO, spécialisé dans la production et l’exportation d’huile d’olive conditionnée, reste cependant en détention, poursuivi en justice dans le cadre de l’affaire dite de Henchir Echaâl, à Sfax, propriété de l’Office des terres domaniales (OTD) relevant de l’Etat, dont la gestion a été entachée de malversation et de mauvaise gestion. Des enquêtes ont d’ailleurs été ouvertes et des arrestations effectuées parmi ses cadres et employés pour corruption.

I. B.