Le barrages tunisiens remplis à 35,7% de leur capacité

Au 7 mars 2025, les barrages tunisiens ont affiché un taux de remplissage de 35,7% de leur capacité, suite aux récentes précipitations ayant concerné toutes les régions du pays. (Ph. Barrage Sidi Salem).

Ce taux de remplissage est beaucoup plus élevé que celui enregistré le 8 novembre 2023, qui était de 22%, historiquement le plus bas des 30 dernières années, mais il reste encore bas par rapport aux besoins du pays en termes d’eau potable et d’irrigation.

Selon l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), ce taux a augmenté de 0,3% par rapport à février et de 4,3% par rapport à janvier 2025.

Les barrages tunisiens ont reçu 2,96 millions de m3 le 7 mars 2025, a ajouté la même source.

I. B.