 «Les banques publiques doivent soutenir la politique sociale de l’Etat» (Saïed)

Les banques publiques doivent jouer leur rôle national en soutenant les efforts de l’État dans la mise en œuvre de sa politique sociale, a déclaré Kaïs Saïed.

Le président de la République, qui a rencontré, samedi 8 mars 2025, au palais de Carthage, la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, lui a rappelé le rôle qui lui incombe, qui est de préserver les équilibres financiers de l’État. Et pour cela elle doit coordonner les actions entre toutes les structures relevant de son département, lesquelles doivent redoubler d’efforts pour lutter contre la contrebande et l’évasion fiscale.

Pour le président Saïed, la justice et l’équité dans la fixation des taux d’imposition et des autres charges publiques sont essentielles pour rétablir la confiance entre le citoyen et l’État, a insisté le chef de l’État, en soulignant la nécessité de poursuivre la lutte contre les réseaux de corruption, comme indiqué dans un communiqué du Palais de Carthage.

I. B.