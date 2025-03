Zeghidi & Bssais détenus depuis 300 jours | Le SNJT demande leur libération

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a de nouveau exprimé sa solidarité avce les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, détenus depuis 300 jours, tout en appelant à leur libération

Dans un communiqué publié le 8 mars 2025, le SNJT a estimé que leur emprisonnement est une atteinte grave à la liberté d’expression, motivée par leurAs opinions politiques et a souligné que les poursuites judiciaires engagées contre les deux journalistes illustrent la détérioration de la liberté de la presse et d’expression en Tunisie.

Le Syndicat a par ailleurs fermement condamné les violations des procédures légales et les traitements subis par Borhen Bssais et Mourad Zeghidi et a exigé la libération et l’abandon de toutes les charges retenues contre eux.

Y. N.