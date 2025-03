Né en 1949 à Gudum, au Danemark, Niels Hav est poète et nouvelliste vivant à Copenhague. Il publie poésie et fiction dans de nombreux magazines.

Auteur de sept recueils de poésie et trois livres de nouvelles. Des extraits de sa poésie dont traduits traduite dans différentes langues, dont le portugais, l’arabe, l’anglais, le turc et le chinois. Son écriture, ironique et sarcastique, est dans le prolongement de la tradition littéraire danoise, où humour et regard critique s’entremêlent, créant des effets inattendus, non sans constat désabusé.

Tahar Bekri

La dernière fois que j’ai rencontré Tintin

il était assis au cimetière Assistens.

J’étais sur mon vélo, on s’est salué,

mais je ne me suis pas arrêté –

J’ignorais que je le voyais pour la dernière fois.

De temps en temps, on faisait un peu de conversation

quand on se rencontrait auprès des lacs

ou à Ravnsborggade. Lui toujours en compagnie

de femmes qu’il distrayait

de façon charmante, en maniant sa canne comme une épée

et en commentant la circulation.

Cette fois, il était assis seul, sans femme ni rien.

Lorsque vous arrivez sur vos quatre-vingt-dix

la plupart de ceux que vous connaissiez

se sont glissés dans leurs cercueils.

la plupart de tes amis se sont glissés dans leurs cercueils.

Il avait l’air un peu perdu. Peut-être qu’il était ici

pour préparer l’itinéraire de son dernier voyage.

C’était fin septembre, les oiseaux voletaient en silence.

«Salut, Palle» *, ai-je appelé depuis mon vélo.

Il leva les yeux, des yeux pétillants,

puis il souleva sa canne, vif, comme toujours.

«Salut, salut», a-t-il crié avec un signe de la main.

C’était la dernière fois que je voyais Tintin.

Traduit du danois par Marilyne Bertoncini

* À l’âge de 15 ans, Palle Huld (1912-2010) remporta un concours pour voyager autour du monde à l’occasion du centenaire de la naissance de Jules Verne. La presse internationale suivit son parcours, l’accueil à son retour fut enthousiaste et il écrivit plus tard le livre ‘‘Le tour du monde avec Palle en 44 jours’’. Il a été traduit dans de nombreuses langues et a inspiré Hergé pour créer le personnage de Tintin.