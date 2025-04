Infractions au parc de Sidi Bou Saïd | Le silence complice des autorités ?

C’est avec un profond sentiment d’indignation que je me vois contraint, pour la troisième fois consécutive, de dénoncer publiquement ce qui se passe au parc de Sidi Bou Saïd. Malheureusement, les mêmes scènes se répètent, les mêmes lois sont bafouées, et le silence des autorités devient de plus en plus pesant… au point de faire naître un véritable doute sur leur implication dans ces dérives.

Leith Lakhoua *

Aujourd’hui encore, malgré une signalisation explicite interdisant l’accès aux voitures et aux bicyclettes, j’ai été témoin, au sein même du parc, de véhicules motorisés circulant librement au milieu d’enfants qui tentaient simplement de jouer en toute sécurité. Ce spectacle inquiétant ne reflète pas seulement une mauvaise gestion ou une simple négligence administrative : il traduit un laisser-aller institutionnalisé, qui laisse penser à une forme de complicité ou, à tout le moins, de tolérance de la part de ceux censés faire appliquer la loi.

Faut-il rappeler que les lois et les règlements ont été établis dans un but clair : préserver l’ordre public, garantir la sécurité des citoyens, protéger les espaces verts ? Que reste-t-il de tout cela lorsque les panneaux d’interdiction ne signifient plus rien et que l’impunité devient la norme ?

Le président de la République, en désignant un ministre, un gouverneur, un maire, a légitimement cru déléguer des responsabilités à des personnes compétentes et intègres. Mais ce que nous constatons sur le terrain est tout autre : une cascade de démissions morales et institutionnelles, un refus manifeste d’assumer les fonctions les plus élémentaires. Comment expliquer que la solution la plus simple, à savoir fermer le portail du parc, n’a même pas été envisagée ni appliquée? Faut-il vraiment des instructions présidentielles pour verrouiller un cadenas?

Le parc est-il, oui ou non, interdit aux voitures ?

Ce constat ne concerne pas uniquement le parc de Sidi Bou Saïd. C’est le reflet d’un malaise plus profond : celui de la gestion des services publics en Tunisie, où l’on assiste, jour après jour, à une dégradation généralisée, à une anarchie latente et, parfois, à une suspicion d’implication volontaire dans le chaos.

Il est temps de poser les bonnes questions: le président doit-il gérer lui-même les moindres détails de chaque secteur? Peut-il encore déléguer sans être trahi? Ou doit-il espérer un sursaut d’éthique et de responsabilité chez ces responsables, devenus indifférents aux besoins du citoyen?

Ce qui est certain, c’est que la société civile, elle, ne dort pas. Les patriotes, les vrais, ceux qui aiment ce pays, continueront de dénoncer chaque dépassement, de veiller au grain, et de refuser que l’anarchie s’installe sans résistance.

Le parc de Sidi Bou Saïd mérite mieux. La Tunisie mérite mieux.

* Consultant en organisation industrielle.