Mahmoud Amamou | Entre densité figurative et légèreté abstraite

L’espace The New Art Gallery Concept à la Soukra a accueilli, le 5 avril 2025, le vernissage de l’exposition de l’artiste Mahmoud Amamou, intitulée «Agitation», qui se poursuivra jusqu’au 18 du même mois. C’est la quatrième du peintre après celles d’Elriwak à Sousse, de la Maison de la culture Ali Douagi à Kalaa Sghira et de la Galerie Hedi Turki à El Menzah.

Nadia Hmani El-Mejri *

Mahmoud Amamou, artiste tunisien contemporain, à la fois architecte d’intérieur, enseignant et peintre, nous invite à un voyage au cœur de son processus créatif où les formes et les couleurs se rencontrent dans une danse infinie de possibilités, passant de la densité figurative à la légèreté abstraite, le tout orchestré par une diversité d’outils au service de son intuition.

À l’instar des peintres expressionnistes abstraits, Mahmoud Amamou explore une gestuelle picturale intuitive où l’émotion et l’énergie se traduisent par une fusion dynamique de formes et de couleurs. Il passe des toiles à la richesse figurative à d’autres à la transparence abstraite, explorant une gestuelle picturale intuitive où l’énergie et l’émotion se traduisent par une fusion dynamique de formes et de couleurs.

Une exploration méditative

«Agitation» témoigne d’une expression singulière : on y retrouve, d’une part, une vitalité de la touche qui rappelant l’approche expressive et parfois violente de De Kooning, notamment dans la manière dont les formes émergent et se désagrègent sur la toile. D’autre part, certaines de ses œuvres semblent s’orienter vers une exploration plus méditative de la couleur, évoquant les champs colorés et les atmosphères émotionnelles profondes.

Malgré des couleurs vives et joyeuses qui rappellent le fauvisme dans l’emploi de couleurs criardes, le spectateur ressent, à travers une série d’œuvres comme «Agitation en mer», «Les envahisseurs», «Fugue» et «Soldat en permission», une tension entre cette gaieté apparente et l’agitation qui se dégage des toiles. Cette contradiction reflète l’ambivalence des émotions face à un monde en crise.

* Artiste visuelle, maître assistante à l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis.