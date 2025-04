Victor Segalen, médecin et poète français, auteur des ‘‘Immémoriaux’’, est fasciné (et inspiré) par les cultures extrême orientales, notamment chinoise.

Né en 1878 à Brest, en Bretagne, Victor Segalen part en Chine en 1909. S’installe à Pékin. Découvre la beauté de la ville impériale. Subjugué par le personnage de l’Empereur, il décide de lui consacrer son premier livre.

Le poète publie ‘‘Stèles’’ en 1912. D’abord en livre d’art. S’ensuivent de nombreuses éditions confirmant l’engouement et l’intérêt à la culture extrême-orientale qui mobilisent voyageurs, auteurs et artistes en quête de nouveaux espaces et imaginaires, commencés au 19e siècle.

Il décède en 1919.

Tahar Bekri

Des lointains, des si lointains j’accours, ami, vers toi, le plus cher. Mes pas ont dépecé l’horrible espace entre nous.

De longtemps nos pensers n’habitaient plus le même instant du monde : les voici à nouveau sous les mêmes influx, pénétrés des mêmes rayons.

Tu ne réponds pas. Tu observes ? Qu’ai-je déjà commis d’inopportun ?

Sommes-nous bien réunis : est-ce bien toi, le plus cher ?

Nos yeux se sont manqués. Nos gestes n’ont plus de symétrie. Nous nous épions à la dérobée comme des inconnus ou des chiens qui vont mordre.

Quelque chose nous sépare. Notre vieille amitié se tient entre nous comme un mort étranglé par nous.

Nous la portons d’un commun fardeau, lourde et froide.

Ha ! Hardiment retuons-la ! et pour les heures naissantes, prudemment composons une vivace et nouvelle amitié.

Le voulez-vous, ô mon nouvel ami, frère de mon âme future ?

Stèles, Poésie/ Gallimard.