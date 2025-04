Ces femmes qui révolutionnent le rap tunisien

Les rappeuses n’étaient pas présentes sur la scène hip-hop tunisienne, typiquement masculine et machiste, avant la révolution qui a renversé Zine El-Abidine Ben Ali en 2011. Aujourd’hui, plusieurs voix féminines engagées s’élèvent sur la scène rap. La chercheuse en études de genre Jyhene Kebsi * a publié une étude sur la manière dont leurs paroles mettent en lumière les nombreuses inégalités que les femmes en Tunisie et dans le monde doivent surmonter.

Comment les rappeurs tunisiens ont-ils généralement traité les femmes dans leurs chansons et leurs clips ?

La politique de genre du rap masculin tunisien est complexe, mais on peut aborder l’une de ses tendances. Bien que certains hommes aient soutenu leurs collègues féminines et collaboré avec elles sur des chansons, leurs représentations tendent à classer les femmes dans deux groupes : vertueuses ou débauchées; madones ou prostituées.

Cela transparaît clairement dans leur utilisation de mots obscènes visant à dégrader les femmes «déchues». Leurs références sexuelles peuvent être perçues comme une façon de rabaisser les «filles faciles et les femmes immorales» qui défient les normes patriarcales.

Cela contraste fortement avec l’amour et la dette qu’ils expriment envers leurs mères et leurs sœurs. Contrairement au rap occidental, la figure maternelle est centrale dans le rap tunisien.

Le caractère sacré de la mère dans la culture musulmane tunisienne transparaît dans des chansons pleines de gratitude envers celles qui les ont mises au monde.

Leur recours à cette division masculine entre femmes «respectables» et «non respectables» propage une masculinité toxique qui nourrit des stéréotypes de genre néfastes.

Cela renforce la domination sociale des hommes et leur contrôle du corps des femmes. Cela dit, il est essentiel de souligner que le sexisme ne se limite pas à la scène rap arabe. Comme je l’explique, de nombreux rappeurs occidentaux objectivent, humilient et dégradent également les femmes dans leurs chansons.

Qui sont les quatre rappeuses dont vous parlez ?

Les quatre rappeuses tunisiennes que j’analyse sont Sabrina, Medusa, Queen Nesrine et Tuny Girl.

Il est communément admis que Medusa a été la première rappeuse tunisienne. En réalité, Sabrina a commencé à rapper en 2007 et les autres rappeuses tunisiennes ont rejoint la scène rap après la révolution de 2011.

Medusa est la rappeuse tunisienne la plus célèbre en Occident. Son immigration en France a renforcé sa notoriété internationale. Bien que Tuny Girl et Queen Nesrine n’aient pas atteint la renommée de Medusa ou Sabrina, elles ont sorti des chansons féministes percutantes qui critiquent le statu quo dans la Tunisie postrévolutionnaire.

Les artistes ont principalement utilisé les médias numériques pour partager leurs chansons avec le public via des plateformes sociales comme YouTube et Facebook. Malheureusement, toutes les quatre ont dû faire face à une certaine opposition en raison de leur statut de femmes.

Le rap est considéré comme un genre musical masculin. L’entrée des femmes tunisiennes dans ce monde dominé par les hommes n’a pas été facile à accepter. Les attitudes envers les rappeuses ont évolué grâce à leur succès progressif à attirer un public plus large.

Les quatre artistes partagent une forte résistance au sexisme. Plus important encore, tout en étant conscientes des pressions patriarcales, elles sont conscientes des nombreuses formes d’oppression qui se croisent et maintiennent les femmes dans une situation d’inégalité par rapport aux hommes.

Cela transparaît dans leurs chansons, qui reflètent une forte conscience de l’intersectionnalité.

Qu’est-ce que l’intersectionnalité ?

La féministe noire américaine Kimberle Crenshaw a inventé le terme «intersectionnalité» en 1989 pour décrire la double discrimination, sexiste et raciste, à laquelle sont confrontées les femmes noires. Elle a utilisé ce terme pour évoquer les nombreuses formes d’inégalité qui s’aggravent et créent des obstacles interdépendants qui façonnent les expériences de discrimination des femmes noires.

L’intersectionnalité met en lumière les nombreuses formes de discrimination vécues lorsque ces catégories d’identité sociale interagissent et se façonnent mutuellement.

On retrouve une compréhension de l’intersectionnalité dans une chanson comme ‘‘Hold On’’, où Medusa rappe sur l’illettrisme, la lutte politique et la maternité : «Je regarde la misère flotter / L’illettrisme s’est répandu et nous a fait basculer d’un extrême à l’autre / Où est la liberté pour laquelle les militants se sont battus ? / Je suis la Tunisienne libre qui a exposé son torse aux balles / Je suis la mère, la mère du martyr qui n’a pas obtenu sa revanche.»

Dans sa chanson ‘‘Arahdli’’, Sabrina rappe sur divers maux sociaux :

«Laisse-moi tranquille / La police t’attrape et te fait du mal / Ne crois pas à l’État corrompu / Le chômage et la pauvreté ne te rendront pas heureux.»

J’ai découvert que le point commun entre Méduse, Sabrina, Reine Nesrine et Tuny Girl est leur rejet du «cadre à axe unique», comme le dit Crenshaw. Ce récit unilatéral qui réduit les problèmes des femmes aux seuls hommes et au patriarcat.

Au contraire, les artistes mettent en lumière l’impact néfaste, pour les femmes, de l’intersection entre les inégalités de genre, la corruption politique, les lois injustes, l’inefficacité des politiques locales, l’effondrement de l’économie tunisienne et la faiblesse du pays dans le paysage géopolitique mondial.

Leurs chansons s’unissent dans leur reconnaissance du fait que la vie des Tunisiennes est façonnée par toutes ces structures de pouvoir qui se chevauchent, les exposant à la marginalisation et à la discrimination.

Leurs chansons identifient les obstacles structurels, cachés et interdépendants, à leur liberté. La misogynie n’est qu’un élément à prendre en compte, aux côtés d’autres problématiques locales et mondiales, lorsqu’on aborde les questions de genre en Tunisie.

Quelles autres nouvelles tendances les rappeuses insufflent-elles ?

Les femmes sont à la pointe de l’innovation dans le rap tunisien. Prenons l’exemple de Lully Snake. Cette rappeuse tuniso-algérienne basée en Tunisie est anciennement breakdanceuse. Sa passion pour la culture hip-hop et son amour pour des artistes américains tels que Tupac, Kool G Rap, Queen Latifah et Foxy Brown l’ont poussée à se lancer dans le rap.

Comme toutes les rappeuses tunisiennes, elle considère que son entrée dans le rap a été longue et difficile. Débutée en 2019, sa première chanson n’est sortie qu’en 2024.

Lully Snake a publié son premier titre, ‘‘Zabatna Kida’’, sur Instagram. Sa singularité réside dans son mélange de rap et de mahraganat, une musique de rue égyptienne apparue dans les ghettos du Caire. Son succès l’a encouragée à poursuivre son rap en tunisien et en égyptien, ainsi que dans d’autres langues occidentales et dialectes maghrébins.

L’expérimentation de Lully Snake prouve que les rappeuses innovent tout en diffusant des messages qui valorisent les femmes. Cela a enrichi le rap tunisien.

Traduit de l’anglais.

Article publié dans The Conversation.

* Directrice de l’apprentissage et de l’enseignement (études de genre) à l’Université Macquarie (Australie).