Alors que le prix de la viande et de la volaille ne cesse d’augmenter, de plus en plus de Tunisiens se tournent vers des sources de protéines alternatives et abordables, tels que les escargots.

Dans les champs situés à l’extérieur de leur ville natale, dans le centre de la Tunisie, de plus en plus de jeunes chômeurs cherchent un nouveau moyen de gagner leur vie : ils ramassent des escargots sur les rochers et les feuilles, puis les emballent dans de grands sacs en plastique pour les vendre au marché local. De plus en plus de gens, disent-ils, achètent ces escargots décortiqués, car le prix des denrées de base reste élevé et inaccessible pour de nombreuses familles. «Ils sont rentables, bénéfiques et très demandés», explique Karim, un vendeur d’escargots de 29 ans originaire du village d’Akouda.

Les escargots sont consommés en Tunisie depuis plus de sept millénaires, selon une étude publiée l’année dernière dans la revue Archaeological and Anthropological Sciences.

Aujourd’hui, considérés principalement comme un mets de bistrot, ils gagnent à nouveau en popularité en Tunisie comme une alternative pratique à la viande rouge : un substitut riche en protéines qui se marie parfaitement avec le sel, les épices et les assaisonnements prononcés.

Les escargots sont une bouée de sauvetage pour certains en Tunisie, où le chômage des jeunes dépasse désormais les 40% et l’inflation reste élevée, trois ans après avoir atteint son plus haut niveau depuis des décennies. Le manque d’opportunités a alimenté le mécontentement social dans tout le pays et, de plus en plus, l’émigration vers l’Europe.

Pauvres en matières grasses et riches en fer, calcium et magnésium, les escargots offrent à la fois une valeur nutritive et un avantage économique. Dans un pays où le chômage est élevé et où le salaire moyen reste bas, ils coûtent environ la moitié du prix du bœuf au kilo, et souvent moins lorsqu’ils sont vendus au bol.

«Les escargots sont meilleurs en cuisine que l’agneau. Si la viande d’agneau coûte 60 dinars, un bol d’escargots coûte cinq dinars», explique Mohammed au marché d’Akouda.

Alors que le prix de la viande et de la volaille ne cesse d’augmenter, de plus en plus de Tunisiens se tournent vers des sources de protéines alternatives et abordables. Au-delà de leur attrait économique, ces substituts suscitent également l’intérêt pour leurs avantages environnementaux. Les scientifiques affirment qu’ils offrent une solution plus durable, produisant beaucoup moins d’émissions de carbone et évitant la déforestation liée à l’élevage traditionnel.

Wahiba Dridi, qui sert des escargots dans son restaurant à Tunis, les cuisine de manière traditionnelle avec des poivrons et des épices. Elle a déclaré qu’ils étaient populaires tout au long du Ramadan de cette année, qui s’est terminé la semaine dernière. Bien que les musulmans tunisiens consomment traditionnellement de la viande rouge lors des repas de rupture du jeûne, un kilo d’escargots coûte moins de 28 dinars tunisiens, contre 55 dinars le kilo de bœuf. «Si les gens connaissaient la valeur des escargots, ils en mangeraient toute l’année», a déclaré Dridi.

Source : The Associated Press.