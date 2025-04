Sidi Bou Ali | Sousse : Le bilan de l’accident s’alourdit à trois morts

Le bilan de l’accident survenu ce matin dans la région d’El-Mahadhba Ouest relevant de la délégation de Sidi Bou Ali (gouvernorat de Sousse), s’est alourdi à trois morts.

C’est ce qu’a indiqué le délégué de Sidi Bou Ali ce mercredi 9 avril 2025 dans une déclaration à l’agence Tap en rappelant que plusieurs blessés ont été transportés en urgence à l’hôpital universitaire Sahloul de Sousse pour recevoir les soins nécessaires..

Les causes exactes de cette tragédie restent encore à déterminer et font l’objet d’une enquête indique la même source, ajoutant que les premiers éléments évoquent une vitesse excessive comme potentielles causes de cette violente collision.

Y. N.