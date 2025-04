Trésors lyriques : De Rameau à Fauré, une soirée d’exception au Théâtre municipal de Tunis

Le Carthage Symphony Orchestra (CSO) est de retour à Tunis pour offrir une soirée musicale inoubliable placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion.

Le dimanche 20 avril 2025 à 19h30, le prestigieux Théâtre Municipal accueillera le ténor Boris Mvuezolo, révélé à Tunis en tant qu’ancien choriste du CSO, qui a brillamment poursuivi son parcours musical en intégrant le CRR de Paris, puis le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris

Cette soirée vibrera au son des chefs-d’œuvre de la musique française, de Rameau à Fauré, indiquent les organisateurs en promettant des moments de pure émotion avec des œuvres pour violoncelle et orchestre interprétées avec sensibilité par le talentueux violoncelliste Wassim Makni.

L’évènement, organisé par l’association Musique Sans frontières, avec le soutien précieux de la Fondation Arts et culture by UIB et BNA Assurances, sera aussi marqué par des extraits du concert qui a marqué Belgrade, avec des compositions de Mohamed Makni, Wassim Makni, Mourad Gaaloul, et des airs serbes.

Les billets sont disponibles au guichet du Théâtre Municipal, au centre culturel Le Boulevard des Arts à Mutuelleville ainsi qu’en ligne sur le site dédié.