Tunis | Rassemblement de protestation du Front du salut national

Le Front du salut national a organisé, ce mercredi 9 avril 2025 à Tunis, un rassemblement afin d’exprimer sa vive préoccupation et sa ferme opposition à la dégradation de la situation politique et économique du pays.

Le FSN qui a également pointé du doigt des violations répétées des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a réaffirmé sa solidarité avec les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État et a appelé à leur libération immédiate, ainsi qu’à celle de tous les prisonniers d’opinion.

Lors de ce rassemblement visant à dénoncer la situation politique et économique, les atteintes aux droits de l’homme et à exprimé une pleine solidarité avec la Palestine, les dirigeants de ce Front rassemblant des partis de l’opposition, ont par ailleurs souligné l’importance du respect des droits et des libertés.

Ils ont également réaffirmé leur engagement « à défendre les valeurs de liberté, de justice et de dignité humaine ».

Y. N.