Tunis | Les Avocats manifestent leur solidarité avec la Palestine

L’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT) a organisé une marche de protestation significative ce mercredi 9 avril 2025, exprimant sa vive préoccupation face aux souffrances endurées par le peuple palestinien et condamnant fermement les actions de l’armée israélienne dans les territoires occupés.

La manifestation, qui a rassemblé de nombreux avocats venus de différentes régions du pays, s’est déroulée au cœur de Tunis, en partant de la Cité de la culture à l’avenue Mohamed V pour se terminer devant le Théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba.

Cette mobilisation a été marquée par la présence et le soutien de nombreux activistes et membres des bureaux régionaux de l’Ordre et à leur tête le bâtonnier Hatem Mziou, témoignant d’une solidarité unie et forte envers la cause palestinienne à laquelle les avocats tunisiens sont attachés.

Cette manifestation de l’ONAT qui traduit la profonde indignation et l’engagement de la profession juridique tunisienne face à la situation en Palestine, s’inscrit dans un contexte de mobilisation croissante à travers le monde pour dénoncer les violences et exprimer la solidarité avec le peuple palestinien face au génocide perpétré par Israël à la vue du monde entier…

Y. N.