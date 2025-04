Tunisie | Les Journées romaines d’El Jem les 10 et 11 mai  

Les Journées romaines d’El Jem ou Thysdrus (son nom à l’époque romaine) reviennent les 10 et 11 mai 2025 à l’amphithéâtre romain d’El Jem (Mahdia), également connu sous le nom de «petit Colisée».

Les organisateurs de «We Love El Jem» ont lancé une campagne de financement participatif pour promouvoir l’événement en collaboration avec l’association française Bagaconervio.

Pendant deux jours, le célèbre amphithéâtre romain, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, sera le théâtre de spectacles uniques dans un cadre historique à couper le souffle.

Le programme comprend un défilé militaire romain, des combats de gladiateurs organisés en collaboration avec Bagaconervio, des ateliers interactifs (mosaïques, céramiques, monnaies, etc.), un marché d’artisanat romain et des projections de films.

L’initiative vise à enrichir les Journées Romaines de Thysdrus en attirant de nouveaux experts spécialisés dans la période romaine, ainsi que des artisans, des artistes (danseurs, musiciens) et des chevaliers désireux de partager leur passion et leur savoir-faire.

L’objectif est également de faire des Journées Romaines de Thysdrus un événement incontournable en Tunisie, en investissant dans la conception des costumes, la fabrication de chars romains, la scénographie, la gestion technique et tout le matériel nécessaire pour rendre le festival encore plus spectaculaire et faire découvrir aux visiteurs cette région du Sahel tunisien, devenue une destination prisée des visiteurs heureux de suivre les traces des empereurs, des gladiateurs et des artisans, rappelant la grandeur d’une ville qui reste l’un des joyaux du patrimoine tunisien.