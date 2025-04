Fatma Ben Saïdane, icône du cinéma tunisien, au Mucem à Marseille

Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) à Marseille s’apprête à accueillir une figure majeure du cinéma tunisien : Fatma Ben Saïdane, actrice et réalisatrice dont le parcours artistique et militant force le respect.

Invitée d’honneur de cette programmation exceptionnelle, Fatma Ben Saidane sera présente pour une série de projections, ponctuées par une masterclass exclusive le samedi 26 avril à 14h, en conversation avec le critique Samir Ardjoum (Microciné).

Née en 1952, l’actrice a su imposer son image et sa voix singulières au sein du paysage culturel tunisien. Que ce soit sur grand écran, à la télévision ou au théâtre, elle incarne depuis des décennies une vision exigeante et engagée de l’art. Son travail a traversé les frontières, tout en restant profondément enraciné dans la culture et l’histoire de son pays.

Un programme à son image

Le public pourra (re)découvrir quatre œuvres marquantes du cinéma tunisien contemporain, où se reflètent les tensions, les espoirs et les luttes d’une société en pleine mutation.

‘‘La télé arrive’’ de Moncef Dhouib (2006), comédie satirique sur l’image et les faux-semblants dans un village du sud tunisien, réveillé par l’annonce d’une visite télévisée internationale.

‘‘El Jaida’’ de Selma Baccar (2017), drame poignant sur quatre femmes emprisonnées à la veille de l’indépendance, symbole d’une Tunisie en quête de liberté et de reconnaissance.

‘‘Madame Bahja’’ de Walid Tayaa (2006), court-métrage cinglant et plein d’humour sur la solitude et le mépris institutionnel, suivi de la masterclass de Fatma Ben Saïdane.

‘‘Making of’’ de Nouri Bouzid (2006), portrait audacieux d’un jeune homme en rupture, happé par l’endoctrinement religieux – un film visionnaire sur la radicalisation.

Rendez-vous avec l’histoire et le présent

Au-delà des films, cette rencontre est l’occasion d’un dialogue entre générations, entre mémoires et actualité. À travers son regard, Fatma Ben Saïdane nous invite à penser l’art comme espace de liberté, de résistance et de transmission.

Toutes les projections se dérouleront en sa présence, offrant au public une chance rare d’échanger avec l’une des grandes dames du cinéma maghrébin.

Djamal Guettala

Programme complet et réservations.