La Tunisie prospecte le marché du travail libyen

Riadh Chaoued s’est rendu cette semaine en Libye pour prospecter les opportunités d’emplois de travailleurs Tunisiens dans ce pays en pleine reconstruction et examiner avec les responsables libyens les moyens de promotion du partenariat bilatéral dans le domaine de la formation professionnelle.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle a rendu compte des résultats de sa visite de travail au président de la République, Kaïs Saïed, qui l’a reçu, vendredi 11 avril 2025, au Palais de Carthage.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’importance du secteur de la formation professionnelle, d’autant plus qu’il relèvera des compétences du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement qui sera bientôt mis en place et qu’il permettra de créer des opportunités d’emplois, indique un communiqué de la présidence de la république.

Rappelons que la Libye voisine a toujours constitué une destination privilégiée pour les travailleurs tunisiens et elle pourrait l’être encore davantage aujourd’hui avec le vaste programme de reconstruction de ses infrastructures détruites par la guerre civile ayant suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi, en 2011.

La Libye est le premier partenaire économique de la Tunisie à l’échelle arabe et africaine et le cinquième à l’échelle mondiale.

Selon une étude de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) réalisée en 2012, entre 1969 et 2012, la migration tunisienne en Libye a été caractérisée par huit vagues d’expulsions et trois phases de politique de porte-ouverte, les relations entre Tripoli et Tunis ayant souvent été marquées, sous l’ancien régime «jamahirien» par des divergences doctrinales et des sautes d’humeur.

Selon les statistiques de l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), près de 70 000 Tunisiens résident actuellement en Libye. La situation dans le pays, qui était chaotique au lendemain de la chute de Kadhafi, s’est quelque peu améliorée ces dernières années, mais elle reste encore instable avec la présence de groupes armés qui s’en prennent parfois aux travailleurs étrangers.

Cette visite de travail de Chaoued intervient au moment où l’économie tunisienne traverse une phase de crise avec une croissance atone (1,4% en 2024) et un taux de chômage élevé (15% pouvant dépasser 40% chez certaines catégories de la population, notamment les jeunes dans les régions intérieures et les femmes).

