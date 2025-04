La Tunisie continue de creuser son déficit commercial

Alors que la guerre commerciale bat son plein à travers le monde et que le pire est encore à venir, la Tunisie se paye le luxe de creuser son déficit commercial, déjà trop élevé, durant le 1er trimestre de 2025, de (tenez-vous bien !) 66,8% par rapport au 1er trimestre de 2024, pour s’établir à -5 050,5 millions de dinars (MDT). Où va-t-on avec cette indiscipline monétaire qui va grever davantage les finances publiques et aggraver l’inflation et l’endettement extérieur?

Selon les chiffres publiés vendredi 11 avril 2025 par l’Institut national de la statistique (INS), le taux de couverture a perdu près de 11 points en un an en revenant au niveau de 75,2% contre 84,3% durant la même période en 2024.

Selon la note de l’INS consacrée au commerce extérieur aux prix courants, ce déficit provient, principalement, de l’énergie de (-2 881,7 MDT), des matières premières et demi-produits de (-1 616,2 MDT), des biens d’équipement de (-927,9 MDT) et des biens de consommation (-239,5 MDT). En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédant de 614,8 MDT, grâce notamment aux exportations de l’huile d’olive, en passe de devenir (presque) l’unique richesse exportable dans le pays, exactement comme au 19e siècle. Doit-on s’en réjouir près de 80 ans après l’indépendance du pays ?

D’autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à (-2 168,8 MDT), tandis que le déficit de la balance énergétique s’est établi à (-2 881,7 MDT), contre (-2 943,3 MDT) durant le premier trimestre de l’année 2025.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le 1er trimestre de 2025 montrent que les exportations ont enregistré une baisse de 5,9%, à 15 325,1 MDT. Selon les secteurs d’activité, ces baisses ont concerné l’énergie (-34%), sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés (78,2 MDT contre 499,3 MDT), ainsi que les industries agro-alimentaires de (-18%), à la suite de la baisse des ventes d’huile d’olive (1 442,3 MDT contre 1 879,8 MDT).

Il en est de même pour les industries mécaniques et électriques (-2,4%), le textile, habillement et cuir (-2,6%) et les mines, phosphates et dérivés (-8,6%).

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne durant le 1er trimestre 2025 (70,1% du total) sont tombées à 10 736,9 MDT, contre 11 620,5 MDT durant le 1er trimestre 2024.

Elles sont en hausse avec l’Allemagne (+7,8%) et les Pays-Bas (+13,4%). Et en baisse avec la France (-5,7%) et l’Italie (-11,3%), nos deux principaux clients, ainsi qu’avec l’Espagne (-35,3%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+39,6%), le Maroc (+38,6%), l’Algérie (+15,3%) et l’Égypte (+155,7%).

Quant aux importations, elles ont augmenté de +5,5%, pour atteindre 20 375,5 MDT, enregistrant une hausse au niveau des biens d’équipement (+18,3%), des matières premières et demi-produits (+5,1%), ce qui dénote une amélioration future de l’investissement et de l’appareil de production, souligne l’INS, content de tenir là un point positif. Les biens de consommation ont aussi progressé de 13,9%.

En revanche, les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de 9,6%. Idem pour les produits alimentaires (-2,1%).

Les importations avec l’Union européenne (42,9% du total) ont atteint 8 744,3 MDT contre 8 545,4 MDT durant le 1er trimestre 2024. Elles ont augmenté avec la France (+8,1%), l’Italie (+0,8%) et l’Allemagne (+3,6%). En revanche elles ont baissé avec la Grèce (-10,2%) et la Belgique (-12,1%).

Hors Union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+60,9%) et la Turquie (+13,7%), deux parmi les gros déficits commerciaux de la Tunisie, en plus de l’Algérie. En revanche, elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-2,9%) et l’Inde (-2%).

I. B.